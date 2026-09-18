Feijoo saca pecho por el dictamen de la Eurocámara sobre Ceuta y avanza un plan de seguridad para las ciudades autónomas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, asistieron este viernes a la reunión de la Junta Directiva del PP de Melilla Giner | EFE

«Hemos conseguido sensibilizar a los alemanes, italianos, franceses, croatas, austríacos y, en definitiva, al conjunto de eurodiputados de que lo que sucedió en Ceuta fue una invasión». Alberto Núñez Feijoo se mostró exultante este viernes en Melilla tras la resolución que adoptó el Parlamento europeo este jueves, en la que la Unión Europa tachó la entrada masiva de inmigrantes a través de la frontera ceutí de «invasión» y conminó a Marruecos a respetar de forma «incondicional» la soberanía española sobre la ciudad autónoma, así como a cumplir sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno y cooperación migratoria. La cuestión es clave porque no solo respalda la tesis de Génova sobre lo ocurrido en los días 30 y 31 de julio, sino que también contradice lo que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, que rebaja la crisis a una cuestión migratoria.

Esta línea es en la que incidió Feijoo este viernes, ni más ni menos que desde la otra frontera nacional en el continente africano: Melilla. «En Ceuta no ha habido un problema de inmigración, ha habido un problema de invasión, y lo que está habiendo es un reto a la estructura del Estado español. Es el mayor bochorno que ha vivido España desde que tenemos memoria», sentenció el presidente popular, al tiempo que denunció la posición mantenida por el Gobierno durante toda la crisis ceutí. «Hemos conseguido desde la oposición lo que el gobierno ha votado en contra desde la representación del Estado», se jactó en un acto celebrado junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

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El líder del PP comenzó su discurso haciendo referencia a las imágenes que ha dado lugar el traslado de inmigrantes de las playas del Trampolín y Benítez al dispositivo del Puerto de Ceuta, dónde se habilitaron 1.800 plazas más de acogida. «No tiene perdón seguir viendo las imágenes con las carreras y los disturbios, con las fuerzas de seguridad sobrepasadas porque no tienen ni medios ni órdenes», censuró Feijoo, que arremetió duramente contra el Ejecutivo porque cincuenta días después de la llegada de forma ilegal de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma, «el descontrol como ciudad invadida es total», y concluyó que España «sigue siendo una nación sin Gobierno».