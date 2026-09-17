Feijoo pide a la Bruselas el retorno inmediato de los llegados a la ciudad autónoma

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante la reunión con el comisario de Interior y Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner. ÁNGEL GARCIA / EUROPA PRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, pidió este jueves al comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, el «retorno inmediato» de los migrantes que entraron de forma masiva en Ceuta a finales de julio y que medie para que Marruecos materialice su compromiso de aceptar la devolución de las personas que entraron de forma irregular.

«He trasladado al comisario que Europa debe ejercer la presión adecuada para que esta crisis no se enquiste y para que España aplique con toda la intensidad los instrumentos europeos para agilizar los retornos», señaló Feijoo en un mensaje en X.

El líder del PP se reunió con Brunner en el Congreso y ambos coincidieron en la necesidad de habilitar todos los recursos del Estado para proceder al «retorno inmediato de todas las personas que entraron irregularmente», de conformidad con la legislación nacional y europea.

Según Feijoo, no estamos ante una crisis migratoria, sino ante un ataque a la integridad territorial de España. El presidente del PP considera que esa es la única manera de resolver esta crisis en lugar de prolongarla. «Ni tres meses, como le ha dicho a los españoles, ni seis, como ha dicho en Europa. Esto se tiene que resolver de forma inmediata», afirmó respecto a las declaraciones de Pedro Sánchez.

Feijoo aprovechó para pedir al comisario que la UE «medie» para que Marruecos materialice su compromiso de aceptar la devolución de todas las personas que entraron irregularmente y para que España acelere los procedimientos para los retornos.

Viaje a Melilla

Expresó ante el comisario de Migraciones su «preocupación por el caos» en la gestión del Gobierno. Además, valoró el respaldo mostrado este miércoles por la Comisión Europea a los ceutíes en el Debate del Estado de la UE, así como el anuncio de desarrollar un mecanismo de emergencia para mejorar la seguridad de Europa en la frontera.

Por la tarde, el líder del PP se desplazó a Melilla para participar en el acto institucional del Día de la ciudad autónoma. Este viernes, el presidente del PP participará en la Junta Directiva del PP de Melilla.