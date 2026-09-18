ES-Alert, el sistema de aviso testado en Galicia

El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y ES-Alert Héctor Herrería

Está activa desde febrero del 2023, pero en octubre del 2024 la Comunidad de Madrid la puso por primera vez en funcionamiento. Lo hizo para notificar a su población de forma masiva los riesgos de la dana que se estaba acercando a la zona, al igual que a otros puntos de la Península. Ayer, se volvió a emitir un aviso en el archipiélago balear, donde no hubo que lamentar incidencias graves ni daños materiales: «Alerta de Protección Civil 112- Illes Balears. Máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Evite desplazamientos y actividad al exterior. No se acerque a torrentes, rieras ni zonas inundables, evite zonas bajas y sótanos. Si entra agua, suba a plantas superiores». Un mensaje masivo a todos los dispositivos móviles de la región y sin tocar los datos personales de ningún ciudadano.

Es-Alert se diseñó como un sistema de avisos automáticos para informar a la población en situaciones de emergencia. Las alertas se envían a todos los teléfonos móviles de la zona afectada por una situación de peligro o catástrofe. Es el conocido como «112 inverso» y está disponible en cualquier parte del territorio español con cobertura de telefonía móvil, ya sea 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) o 5G.

El aviso facilita que la población pueda protegerse ante fenómenos como inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos, volcánicos o accidentes químicos, entre otras emergencias.

Los envíos se realizan tanto en español como en inglés, teniendo en cuenta que los mensajes pueden ser de vital importancia en zonas turísticas. Además, los teléfonos emiten una señal acústica durante varios segundos.

Prueba piloto en Maceda

El mensaje llega a los usuarios de la zona indicada a través de la tarjeta SIM. Es decir, el sistema sabe cuál es la ubicación de la misma, pero no sabe nada de los datos del titular del teléfono.

El sistema se integra en la Red de Alerta Nacional y precisamente fue en Galicia donde se comenzó a probar en octubre del 2022. El concello ourensano de Maceda fue el municipio elegido por el Ministerio de Interior para testar las alertas. Su elección no fue aleatoria, se buscó probarlo en una población rural con dispersión poblacional. Además, se consideró que un ensayo en grandes urbes podría generar una situación de alarma, que no es lo que se pretendía con la prueba. El objetivo era comprobar la respuesta de los repetidores de señales móviles de las compañías de telefonía para verificar que, en el caso de una emergencia real, el mensaje llegase al teléfono de todas las personas que en ese momento se encontrasen en un área cercana. Y funcionó.