Ceuta calcula que aún quedan 13.000 migrantes 50 días después de la invasión

El operativo policial para el traslado de cientos de migrantes desde la playa ceutí de Benítez al puerto de la ciudad autónoma. Reduan | EFE

El traslado de 1.700 migrantes de las playas ceutíes de Benítez y El Trampolín estuvo marcado por el descontrol y la tensión. Una avalancha humana desbordó a los más de 150 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados desde primera hora, hasta el punto de que tuvieron que efectuar varios disparos al aire para contener la situación.

El operativo policial comenzó a las seis y media de la mañana. La Guardia Civil agrupó a los migrantes de la playa de El Trampolín y controló el traslado a pie de estas personas a las instalaciones del Puerto de Ceuta. Otros cientos de irregulares del arenal de Benítez se sumaron al grupo de trasladados, por lo que aumentó considerablemente el número de migrantes que formaban parte del operativo. Fue entonces cuando se produjo la avalancha humana.

Una vez en las instalaciones portuarias,1.700 personas accedieron a las mismas. Pero fueron cientos los que se quedaron a las puertas. Los asentamientos de las dos playas volvieron a llenarse a las pocas horas de irregulares. Algunos regresaban de las inmediaciones del Puerto de Ceuta. Sin embargo, no fueron los únicos. Otros irregulares, que estaban en los montes ceutíes, acudieron también a estas dos ubicaciones. Son actualmente cerca de 2.000, según las estimaciones de Europa Press. Fuentes consultadas por esta agencia cuentan que los migrantes creen que las dos playas son el paso previo a ser acogidos en dispositivos provisionales. Y, para ellos, acceder a los recursos de acogida les acerca más a la regularización de su situación.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de Ceuta tenía previsto limpiar la playa de El Trampolín, pero suspendió las labores al ver que estaba nuevamente hacinada de personas.

En las chabolas del arenal de Benítez, los inmigrantes que regresaron a esta zona comenzaron a rebuscar entre las chozas que dejaron vacías aquellos que sí lograron hacerse con una plaza en el recurso de acogida. Los recién llegados cogieron todo tipo de objetos para quedárselos en sus propias tiendas o para venderlos. Este viernes por la tarde, uno de los migrantes recogió varias mantas para vendérselas a otros participantes en la entrada masiva de finales de julio.

Los sindicatos policiales criticaron el caos y el desorden, que aumentó los riesgos para la seguridad de los agentes. El ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, dijo que el operativo se desarrolló «sin altercados que hayan sido relevantes».

La realidad en los arenales evidenció la inexactitud de las cifras del número de migrantes que ofrece el Gobierno central. Cifraron este viernes en 6.000 los alojados y entre 3.000 y 4.000 los que siguen en las calles de Ceuta. Dos semanas después de la entrada masiva, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, estimó que eran 5.000 en total. El vicepresidente primero ceutí, Alejandro Ramírez, añadió que permanecen en la ciudad 13.000 migrantes, basándose en «estimaciones conservadoras».

En el Gobierno son conscientes de que aún deben encontrar alojamiento para esos 3.000 o 4.000 que aún no tienen plaza y esperan habilitar nuevos espacios, aunque los trabajos todavía no están en marcha y tampoco tienen decidida su ubicación, según Europa Press.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, contó en Efe que se enteró por los medios del tumultuoso operativo. «Nadie me ha trasladado qué es lo que iba a suceder», destacó. El ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó en X que todo se hizo «con absoluta coordinación y colaboración con los técnicos del Puerto» y que si los técnicos de Autoridad Portuaria no se lo comunicaron a Doncel es culpa suya.

Apuñalan a un ceutí

Un ciudadano de Ceuta fue apuñalado por cuatro migrantes la madrugada del viernes durante un intento de robo cerca de la frontera del Tarajal. El hombre circulaba en su motocicleta y se detuvo para entrar en una rotonda. Según el testimonio del agredido, publicado por El Pueblo de Ceuta, cuatro personas migrantes lo abordaron con la intención de robarle.

Durante el forcejeo, el hombre sufrió varias heridas producidas por un arma blanca en ambos costados y en una mano. Según Efe, fue atendido en el Hospital Universitario de Ceuta.