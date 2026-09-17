La venta del ático adquirido por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros queda desierta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que compró en abril el polémico ático de Chamberí, no ha recibido oferta alguna por el inmueble tras ponerlo a la venta, por lo que se ha propuesto declarar desierta la correspondiente licitación. Así consta en el acta de la reunión de la Mesa de Contratación que ha tenido lugar a las 14.00 horas de este jueves, que se ha subido al Portal de Contratación a las 16:12 horas, minutos antes de la comparecencia del consejero de Presidencia y responsable máximo de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, en el pleno de la Asamblea regional.

Según el acta, sí se ha recibido una oferta por el primer lote de la licitación, integrado por un inmueble sito en la Gran Vía, que será vendido a la empresa Cartesón S.L. por 11.850.010 euros.

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En cambio, respecto al lote dos, correspondiente al ático, la Mesa dispone lo siguiente: «Elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo».

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El acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas estaba previsto ayer, pero se aplazó a este jueves a última hora por «motivos organizativos». El ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, fue comprado en abril por 6,3 millones de euros, según la Comunidad para hacer frente a las necesidades de espacio provocadas por la próxima reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

La Comunidad decidió vender el inmueble un día después de que El País destapara la operación y afirmó que destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio de este verano. El ático tenía un precio de salida de 6.694.201 euros.

«Alojamiento ocasional» para autoridades

García Martín ha insistido este jueves en que la compra del ático se enmarca en la actividad institucional del propio Gobierno regional y no se iba a destinar a residencia oficial para Isabel Díaz Ayuso. El fin era tener «un inmueble institucional» que tuviera una zona de trabajo, «un área de descanso» y sirviera como «alojamiento ocasional» para autoridades de la región o que estuvieran en visita oficial.

«No hay veto que tape el escándalo»

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha asegurado que «no hay veto que tape el escándalo» de la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad y ha afirmado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está «alargando la agonía tontamente».

«La censura, la opacidad a la que están sometiendo a esta Asamblea solo demuestra el grado de desesperación en el que están. Está usted alargando una agonía tontamente», ha espetado Espinar a la dirigente autonómica en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea.