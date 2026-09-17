Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, este miércoles. Ana Escobar | EFE

Las fuertes lluvias han provocado en las últimas horas inundaciones, cortes de carreteras y múltiples incidencias en Cataluña y Valencia. El aguacero obligó a cerrar el aeropuerto de Valencia y cortar todas las líneas del Metro. También hubo incidencias en el metro, Rodalíes y carreteras de Barcelona, donde a medianoche se buscaba a una mujer en Olivella que habría sido arrastrada por el agua. También se han suspendido las clases en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, la Región de Murcia y Almería.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido «máxima precaución» a los ciudadanos de las zonas más afectadas por las tormentas y que sigan «las recomendaciones de emergencias» a través de «fuentes oficiales», según ha publicado este miércoles a través de X.

En la ciudad de Barcelona, en aviso rojo por lluvias, uno de los barrios que más incidencias ha registrado es Horta, donde el aguacero ha anegado algunas calles, dificultando la circulación por carretera. Se ha cortado, también, la Ronda de Dalt a la altura de la salida 2 (Llobregat) y la salida 3 (Besòs) por acumulación de agua en la vía, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Las entradas 1, 2 y 3 (Llobregat) han quedado cortadas y los Bomberos y la Guardia Urbana trabajan en la zona para retirar los coches que han quedado atrapados y garantizar la seguridad de los conductores.

Adif ya ha advertido de que, debido a las fuertes lluvias, el servicio ferroviario puede verse afectado este jueves en las comarcas del Barcelonès y el Maresme, en la provincia de Barcelona.

También el Aeropuerto de Barcelona se ha visto alterado por las tormentas, que han causado retrasos y han obligado a cancelar algunos vuelos. «La meteorología muy adversa en el área del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat provoca regulaciones por seguridad», ha explicado Enaire.

El temporal ha dejado asimismo miles de abonados afectados por incidencias eléctricas en toda Cataluña. S-Alert.

En Valencia y su área metropolitana fue necesario cortar algunos tramos de la red de metro y a suspender el partido de la Liga entre el Levante y el Athletic de Bilbao.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó a última hora la preemergencia hidrológica de nivel amarillo en la zona del Carraixet-Calderona, que engloba las pedanías del norte de Valencia. El Ayuntamiento puso en marcha, en consecuencia, las medidas previstas y reforzó la coordinación de todos los servicios municipales ante la evolución de la situación, entre ellos la Policía Local y los bomberos.

Metrovalencia, por su parte, informó de que la lluvia estaba causando problemas en varias líneas. En concreto, la circulación se interrumpió entre Empalme y Bétera, y entre Empalme y Liria, y hubo retrasos generalizados en todos los trayectos.

La Agencia Estatal de Meteorología mantuvo activo desde la tarde el aviso naranja (peligro importante) en la provincia de Valencia, excepto el litoral sur, y el interior sur de Castellón. También lanzó un aviso amarillo (peligro bajo) en el resto de las provincias, con alertas de granizo de hasta dos centímetros.cir aumentos repentinos del caudal de ríos y rieras.

El SMC advierte de que las lluvias intensas se pueden mantener en el litoral de Barcelona en las próximas horas.

En Paiporta y Aldaia reviven el temor tras la dana de 2024 al ver caer 60 litros por metro cuadrado en una hora.

En Paiporta, el barranco del Poyo ha recibido bien el agua y después de los momentos de más intensidad, ya se ven las orillas vacías y «en ningún momento ha sido preocupante el nivel del agua» que llevaba, ha asegurado a EFE la vicealcaldesa, Marian Val.