Retrasan el desalojo de la playa del Trampolín tras otra noche de tensión

Asentamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, en Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Los planes del Gobierno para el realojo de los miles de inmigrantes que duermen al raso en Ceuta tras la entrada ilegal de decenas de miles procedentes de Marruecos se complican. El Ministerio de Migraciones tenía previsto trasladar a unos 1.500 inmigrantes de los 4.000 que se estima que ocupan la playa del Trampolín para desalojar esta zona. Pero finalmente la operación tuvo que suspenderse debido a que los nuevos centros de acogida no estaban todavía acondicionados.

La zona vivió otra noche de tensión que se saldó con un menor herido por arma blanca y otro detenido por allanamiento de morada al ser descubierto intentando entrar en una vivienda. En lo que afecta a la situación de los entre 700 y 1.000 menores sin tutelar que permanecen en Ceuta, el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP quedó patente cuando, al ser preguntado en los pasillos del Congreso, respondió: «Eso a Vivas, pregúntele», en referencia al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El protocolo diseñado por el Gobierno contemplaba que un grupo de hombres que estaban en la playa del Trampolín fueran derivados al Muelle de Poniente, mientras que a las mujeres se les han asignado las instalaciones habilitadas en la Hípica. Desde el Gobierno se mantiene, sin embargo, que ese realojo se va a producir en breve. Lo que se espera es que concluyan cuanto antes las obras en el puerto, donde se va a ubicar una carpa de grandes dimensiones acompañada de varias estructuras menores. Este miércoles, los operarios trabajaban todavía en el montaje de las últimas carpas.

Momentos de tensión

El Muelle de Poniente tiene una capacidad aproximada para 1.400 personas, por lo que no todos los desalojados de la playa del Trampolín podrán ser realojados allí. Una situación por la que ya se esperan momentos de tensión, como ha ocurrido en otras ocasiones en el traslado de inmigrantes a las zonas de Loma Colmenar y Los Rosales. Entonces, cientos de inmigrantes se quedaron sin plaza e intentaron entrar mediante una avalancha que la Policía Nacional tuvo que detener.

A ese problema se suma el hecho de que la Audiencia Nacional ordenó este miércoles la paralización cautelar del campamento para inmigrantes que el Gobierno pretendía instalar en el Puerto de Ceuta, tal y como había solicitado de forma urgente el Sindicato Unificado de Policía (SUP). El tribunal insta al Ministerio de Transportes a que no ejecute las obras con las que se pretendía dar cabida a 800 inmigrantes.

El sindicato presentó una demanda contra el plan del Gobierno al considerar que afecta a la seguridad de «infraestructuras críticas». El SUP teme que se produzcan «incendios y alteraciones del orden público». Transportes había decidido utilizar 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de un millar de personas. La Sala indica que, con carácter previo a resolver la medida cautelar solicitada, se ha requerido a Transportes para que le remita la resolución, a fin de identificar su naturaleza normativa. Mientras tanto, y en tanto no se resuelva la medida cautelar urgente, «no se puede ejecutar la resolución u orden referidas».