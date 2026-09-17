Pedraz apunta a que el móvil del exjefe de Gabinete de Sánchez en el PSOE es prueba de un posible tráfico de influencias

Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, a su llegada a la Audiencia Nacional. Chema Moya | EFE

El juez Santiago Pedraz ha decidido mantener bajo custodia de la Audiencia Nacional el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, uno de los hombres que formó parte durante años del círculo más próximo a Pedro Sánchez, al considerar que el aparato puede constituir una prueba material de los delitos que investiga en el caso cloacas del Ferraz. Entre ellos, el magistrado menciona expresamente el tráfico de influencias cometido en el seno de una organización criminal.

Pedraz ha estimado un recurso de la Fiscalía y ha dado marcha atrás a la decisión que había adoptado el pasado 7 de septiembre, cuando accedió a devolver a Serrano su iPhone 15 Pro Max una vez que estuviera incorporada a la causa una copia procesada del volcado y su contenido se encontrara disponible en la plataforma judicial. La acusación popular unificada se adhirió al recurso del ministerio Público y la defensa del exresponsable de Correos pidió que se mantuviera la devolución.

La nueva resolución, fechada el 16 de septiembre, utiliza términos especialmente claros para justificar que el teléfono siga intervenido. Pedraz sostiene que el dispositivo «podría constituir un vestigio o prueba material» de la comisión de varios delitos, entre ellos el tráfico de influencias dentro de una organización criminal, y considera necesario mantenerlo a disposición del juzgado para que pueda ser examinado de nuevo a medida que avance la investigación.

El magistrado abre así la puerta a nuevos «análisis periciales, cotejos, verificaciones de integridad» o diligencias que puedan surgir de los datos que vaya obteniendo la UCO. Y añade otra frase que refuerza la importancia que concede al aparato: Pedraz considera «constatada indiciariamente la vinculación del terminal con los hechos investigados» y entiende que subsiste la posibilidad de que sea una fuente de prueba, efecto o instrumento relacionado con el delito.

La resolución supone el último capítulo de una batalla que dura ya meses alrededor del teléfono de Serrano. La Guardia Civil intervino su iPhone 15 Pro Max el 27 de mayo, durante las actuaciones de la UCO que sacaron a la superficie buena parte de la estructura dirigida por la fontanera Leire Díez que ahora investiga Pedraz.

La situación judicial de Serrano dio un salto el 10 de julio. Pedraz le atribuyó formalmente la condición de investigado y autorizó el clonado, volcado y análisis del teléfono después de que las nuevas diligencias de la UCO reforzaran los indicios sobre su relación con Leire Díez y Vicente Fernández. Hasta ese momento, explica la documentación de la causa, su responsabilidad había aparecido de forma más «difusa».

El interés de los investigadores se mueve en dos terrenos que terminan cruzándose. Uno se remonta a Correos, que Serrano presidió entre el 2018 y el 2023, y a la incorporación de Leire Díez a la empresa pública. El otro conduce hasta las reuniones que, según reconstruye la UCO, se celebraron en Ferraz cuando ya estaba en marcha la operación destinada presuntamente a obtener información contra investigadores, jueces y fiscales vinculados a causas que afectaban al PSOE o al Gobierno.