Una niña salva a su madre tras llamar al 112 para avisar de que su padre la estaba matando
ESPAÑA
La mujer, de 35 años, permanece hospitalizada tras ser reanimada por la Policía, mientras que el agresor se ahorcó tras el ataque en la vivienda familiar de Málaga17 sep 2026 . Actualizado a las 07:08 h.
Una menor de edad alertó este miércoles al servicio de emergencias 112 al presenciar cómo su padre intentaba estrangular a su madre en la vivienda familiar en Málaga. La llamada de la pequeña permitió una rápida intervención de las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios, evitando un desenlace fatal.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 en una vivienda de la calle Leoni Benabú de la capital malagueña. Tras recibir el aviso desesperado de la menor, el 112 movilizó de urgencia a la Policía Nacional y al 061. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer, de 35 años, en parada cardiorrespiratoria. Gracias a las maniobras de reanimación que le practicaron in situ, consiguieron reanimarla antes de coordinar su traslado inmediato a un centro hospitalario de la capital malagueña, donde permanece ingresada.
En la misma vivienda, los agentes hallaron sin vida al agresor, de 39 años, que se había ahorcado tras el ataque. Según confirmaron fuentes policiales, se trata de un nuevo caso de violencia machista. Ninguno de los dos implicados figuraba en el sistema de seguimiento VioGén ni constaban denuncias previas.
Teléfono contra el maltrato: 016
Las víctimas de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, con atención las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, y que no deja rastro en la factura. También pueden emplear el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es; y se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.