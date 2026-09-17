Una niña salva a su madre tras llamar al 112 para avisar de que su padre la estaba matando

Un coche patrulla de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Europa Press

Una menor de edad alertó este miércoles al servicio de emergencias 112 al presenciar cómo su padre intentaba estrangular a su madre en la vivienda familiar en Málaga. La llamada de la pequeña permitió una rápida intervención de las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios, evitando un desenlace fatal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 en una vivienda de la calle Leoni Benabú de la capital malagueña. Tras recibir el aviso desesperado de la menor, el 112 movilizó de urgencia a la Policía Nacional y al 061. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer, de 35 años, en parada cardiorrespiratoria. Gracias a las maniobras de reanimación que le practicaron in situ, consiguieron reanimarla antes de coordinar su traslado inmediato a un centro hospitalario de la capital malagueña, donde permanece ingresada.

En la misma vivienda, los agentes hallaron sin vida al agresor, de 39 años, que se había ahorcado tras el ataque. Según confirmaron fuentes policiales, se trata de un nuevo caso de violencia machista. Ninguno de los dos implicados figuraba en el sistema de seguimiento VioGén ni constaban denuncias previas.