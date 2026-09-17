«A mí me lo ha dicho el presidente»: los audios de Cospedal implican a Rajoy en el espionaje a Bárcenas

De Cospedal y Rajoy en una imagen de archivo del 2017 OSCAR DEL POZO | AFP

Mariano Rajoy aparece por primera vez de forma directa en una de las conversaciones que María Dolores de Cospedal mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo sobre las maniobras policiales para espiar a Luis Bárcenas para saber hasta dónde tenía información comprometedora de los popular. Y no por una referencia de terceros. La entonces secretaria general del PP atribuyó al propio presidente del Gobierno la información que manejaba sobre la documentación del extesorero: «A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más».

La frase figura en una conversación grabada por Villarejo el 15 de septiembre del 2014 y ahora transcrita íntegramente por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El nuevo informe - de 124 páginas y al que ha tenido acceso este periódico- ha sido incorporado por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña al procedimiento y trasladado a la Fiscalía para que estudie su contenido antes de que el magistrado decida «lo que proceda».

El diálogo resulta especialmente comprometedor por el momento y por el asunto que Villarejo y Cospedal estaban tratando. El comisario hablaba de «el cocinero», el nombre en clave utilizado para Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas y confidente policial de la operación Kitchen. Villarejo explicaba que personas situadas «arriba» preguntaban por aquel colaborador y añadía que se había localizado «una documentación complicada». «Espero que el ministro se la haya dado al presidente», decía.

Cospedal quiso entonces saber quién había encontrado esos papeles.

«¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?», preguntó.

«No, la hemos encontrado nosotros», contestó Villarejo.

La dirigente popular añadió inmediatamente: «Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este de todo lo que tenía». Villarejo respondió: «Bueno, pues eso, que yo prepare la operación». Y Cospedal remató: «A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más».

La conversación no permite determinar por sí sola qué información concreta habría transmitido Rajoy a Cospedal, ni demuestra que el entonces presidente ordenara la operación. Sí sitúa, según las palabras de su propia secretaria general, a Rajoy como su fuente directa de información en una conversación dedicada a las actuaciones policiales sobre Bárcenas y la recuperación de documentación.

El contexto de la grabación añade más elementos. Villarejo hablaba con absoluta normalidad del «cocinero», Sergio Ríos, una de las piezas centrales de Kitchen. El comisario reconocía que le estaban pagando unos 2.000 euros mensuales y planteaba integrarlo formalmente en la policía para cerrar lo que consideraba un peligroso «fleco»: «Este tío lo hacéis policía nacional, básico, y ya no puede hablar». Cospedal escuchaba la propuesta y respondía durante el intercambio.

Ríos terminó ingresando en la Policía Nacional. La operación Kitchen, ya juzgada y pendiente de sentencia, investigó precisamente si fondos reservados del Ministerio del Interior fueron empleados para captar al chófer y obtener información y documentos de Bárcenas que podían comprometer al Partido Popular. Entre los acusados están el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su antiguo número dos Francisco Martínez y el propio Villarejo. Cospedal, sin embargo, nunca se sentó en el banquillo.

Este vasto informe de Asuntos Internos incorpora otra conversación todavía anterior que amplía el cuadro. El 26 de abril del 2013, en plena investigación judicial de los papeles de Bárcenas, Villarejo contó a Cospedal que él y José Luis Olivera habían cenado con el inspector Manuel Morocho, responsable policial de las pesquisas. «Le hemos convencido para que quite lo más importante», afirmó. Cospedal respondió: «Ya lo sé».

Villarejo explicó después qué era aquello que pretendían retirar. El informe policial incluía, según su relato, «hasta el nombre del presidente del Gobierno» y reproducía la lista de perceptores de la famosa lista manuscrita que se filtró en su día a la prensa. El comisario detalló cómo se trataba de sustituir los nombres por una referencia genérica a aquella información periodística. Cospedal mostró su acuerdo: «Claro. Claro».

La preocupación, según la conversación, no era únicamente judicial. «Esto es lo que luego sale en la prensa», razonó Villarejo. «Así sale el titular de prensa, que es lo que ellos quieren. Que es lo que hace daño», contestó Cospedal. La propia dirigente había explicado minutos antes que el ministro del Interior la había llamado para comunicarle que tendría «un día» para ver el informe antes de que fuera entregado al juez.

«La libretita»

Los nuevos audios encajan además con otra conversación de enero del 2013, cuando apenas comenzaba el escándalo de los papeles del extesorero. Cospedal preguntó reiteradamente por la libreta y terminó formulando una petición explícita a Villarejo: «Lo de la libretita sería mejor poderlo parar». El comisario respondió que haría «todo lo posible» y que intensificaría sus contactos con los periodistas que manejaban la información.

Asuntos Internos ha cruzado ahora las grabaciones con las agendas manuscritas de Villarejo y ha encontrado coincidencias entre las fechas de los encuentros y sus anotaciones. Los investigadores no han localizado, sin embargo, algunas de las transferencias o comunicaciones cuya búsqueda había sido ordenada. El juez Piña se limita por ahora a incorporar el informe y escuchar a la Fiscalía. Ese trámite determinará si las nuevas conversaciones quedan como material añadido a una historia judicial ya reconstruida durante años o provocan nuevas diligencias.