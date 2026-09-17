Una jueza de Madrid abre diligencias por la lista de Interior sobre la ideología de los periodistas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres (Asturias) Eloy Alonso | EFE

Una juez de Madrid ha abierto las primeras diligencias por el dosier elaborado por la oficina de comunicación del Ministerio del Interior con 280 periodistas, tertulianos, políticos y expertos clasificados, en numerosos casos, por sus supuestas posiciones ideológicas. La titular del Juzgado de Instrucción número 16, Margarita Valcarce, ha dado traslado de la denuncia presentada por Iustitia Europa a la Fiscalía para que informe sobre si procede admitirla y abrir formalmente una investigación penal.

La providencia supone el primer movimiento judicial conocido por el polémico fichero, aunque todavía no implica que la magistrada haya admitido la denuncia ni que aprecie la existencia de delito. La opinión de la Fiscalía no será vinculante y será después la juez quien decida si archiva las actuaciones o abre una causa para investigar los hechos.

La resolución judicial precisa que la denuncia se dirige «contra quienes resulten responsables» de la «elaboración, tratamiento, almacenamiento, conservación y eventual utilización» dentro del ministerio del Interior y de su oficina de comunicación de un documento en el que «se identifica y clasifica a centenares de personas vinculadas a medios de comunicación y tertulias».

El dosier, titulado Tertulianos. Radio y Televisión, contiene 281 fichas de 280 personas distribuidas en 54 páginas. Junto a fotografías, destinos profesionales y programas en los que participaban, Interior incorporó en numerosas fichas valoraciones sobre las posiciones políticas de los afectados y su grado de cercanía o crítica hacia el PSOE, el Gobierno o algunas de sus políticas. El ministerio acabó pidiendo «disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos», aunque mantiene que el fichero era exclusivamente «consultivo» y que nunca sirvió para discriminar a ningún periodista.

Iustitia Europa sostiene en su denuncia que los hechos podrían encajar en varios preceptos del Código Penal relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos. Esa calificación corresponde exclusivamente a la formación denunciante y todavía no ha sido asumida ni por la juez ni por la Fiscalía.