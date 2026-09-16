Illa saca pecho ante Guardiola por el nuevo plan de financiación autonómica pactado con ERC

Illa, este miércoles junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Jero Morales | EFE

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, viajó este miércoles hasta Extremadura para sacar pecho de la nueva financiación autonómica pactada con Esquerra, que supondrá unos 21.000 millones de euros más para las comunidades, si es que consigue salvar antes el filtro del Congreso. De estos, unos 4.700 millones se quedarán en Cataluña. En el municipio de La Zarza, donde se alza el Monumento al Emigrante, el dirigente socialista defendió que el nuevo modelo «beneficia a todo el mundo» e instó a quien no lo quiera a proponer otro: «Quien critica ganaría legitimidad si propusiera una alternativa, cosa que no ha hecho». Illa recordó también a los miles de extremeños que emigraron a la región en los años sesenta y setenta del siglo pasado para trabajar en las fábricas, en particular en la industria del corcho. «Muchos catalanes son de origen extremeño y, gracias a ellos, a su trabajo, a su esfuerzo y a sus aportaciones, Cataluña es hoy lo que es», dijo.

Más tarde, se reunió con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, una de las comunidades que se oponen a la nueva financiación, que solo apoyan Cataluña y Canarias. Según fuentes de la Generalitat, la entrevista se desarrolló en un ambiente «cordial y de colaboración».

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Por la tarde, Illa presidió en Mérida el acto institucional de la Diada, que este año la Generalitat socialista decidió llevar a Extremadura: «Hemos querido trasladar la Diada a Extremadura para compartir, explicar y enseñar una Cataluña abierta, inclusiva y solidaria», y «para hacer un llamamiento a hablar los unos con los otros», manifestó.

En horas bajas

El líder del PSC ha intensificado su agenda exterior en los últimos meses, coincidiendo con los peores momentos de su gestión al frente del Ejecutivo catalán. Así, a principios de mes, viajó hasta Ucrania, donde llegó a reunirse con su presidente, Volodímir Zelenski, a quien trasladó personalmente el «apoyo incondicional» de Cataluña frente a la agresión rusa. A la vuelta de aquel viaje, Illa tuvo que lidiar con las deserciones en la cúpula de los Mossos d'Esquadra, en plena escalada de criminalidad en las calles de Barcelona: primero, dimitió el secretario general y número dos de la Consejería de Interior, Tomàs Carrión; y, a los pocos días, el director de la policía autonómica, el mayor Josep Lluís Trapero, su fichaje estrella en la campaña electoral. Ambos lo abandonaron por «razones personales». En su reciente discurso de ecuador de mandato, el pasado lunes, el presidente obvió también las renuncias inesperadas de altos cargos del Gobierno socialista catalán, alrededor de una decena. Tampoco hizo referencia alguna al desastre del informe PISA, por el que Cataluña fue excluida del estudio que evalúa el nivel educativo de los países de la OCDE. En su lugar, anunció un plan para climatizar todas las escuelas e institutos de la comunidad en cinco años, unos 2.500, y que cuestionan los propios docentes, en huelga desde el curso pasado.