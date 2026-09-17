Hallan el cuerpo sin vida de un hombre arrastrado por una riada en Olivella, Barcelona

Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, este miércoles. Ana Escobar | EFE

Los servicios de emergencia han localizado de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña. Esta misma fuente ha indicado que, tras recuperar el cuerpo sin vida, los Mossos d'Esquadra han confirmado que el hombre era el conductor del vehículo.

Emergencias, previamente, había recibido a las 23.03 el aviso de un testigo que había visto caer un vehículo. En ese momento, se movilizaron 11 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, junto al Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales Subacuático (GRAESub) y drones.

Es la primera víctima mortal de una noche en la que fuertes lluvias han provocado inundaciones, cortes de carreteras y múltiples incidencias en Cataluña y Valencia. El aguacero obligó a cerrar el aeropuerto de Valencia y cortar todas las líneas del Metro. También hubo incidencias en el metro, Rodalíes y carreteras de Barcelona y se han suspendido las clases en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, la Región de Murcia y Almería.

En la ciudad de Barcelona, en aviso rojo por lluvias, uno de los barrios que más incidencias ha registrado es Horta, donde el aguacero ha anegado algunas calles, dificultando la circulación por carretera. Se ha cortado, también, la Ronda de Dalt a la altura de la salida 2 (Llobregat) y la salida 3 (Besòs) por acumulación de agua en la vía, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona. Las entradas 1, 2 y 3 (Llobregat) han quedado cortadas y los Bomberos y la Guardia Urbana trabajan en la zona para retirar los coches que han quedado atrapados y garantizar la seguridad de los conductores.

Adif ya ha advertido de que el servicio ferroviario puede verse afectado este jueves en las comarcas del Barcelonès y el Maresme, en la provincia de Barcelona. También el Aeropuerto de Barcelona se ha visto alterado por las tormentas, que han causado retrasos y han obligado a cancelar algunos vuelos. Además, el temporal ha dejado miles de abonados afectados por incidencias eléctricas en toda Cataluña. S-Alert.

En Valencia y su área metropolitana fue necesario cortar algunos tramos de la red de metro y a suspender el partido de la Liga entre el Levante y el Athletic de Bilbao, y en Torrent 15 personas fueron desalojadas de un local de comida rápida.

Desactivada la alerta amarilla

Poco antes de las 5.00, el Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada la alerta de nivel amarillo del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PEI) en las zonas de cuenca del Magro, los barrancos de la Albufera, Alto Turia, barranco del Poyo-Saleta y zona de Carraixet-Calderona. El 112 de la Comunidad Valenciana ha comunicado que también se ha dado por finalizada la situación cero de alerta hidrológica de nivel naranja en la cuenca del Alto Turia.

Las fuertes precipitaciones que han caído sobre la provincia de Valencia han obligado a cortar carreteras, se han provocado numerosas incidencias, además de la suspensión de las clases en algunos municipios. El aeropuerto de Valencia, en Manises, vuelve a estar operativo tras producirse varios desvíos de vuelos debido a las tormentas eléctricas y las fuertes precipitaciones. Aena, en un mensaje difundido el miércoles por la noche a través de su perfil de la plataforma X, señaló que se habían producido 12 desvíos y recomendó a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con sus respectivas compañías antes de desplazarse a la terminal.

Metrovalencia reanuda el servicio en todas sus líneas tras el temporal

También Metrovalencia ha comenzado a prestar servicio esta mañana en la totalidad de sus líneas de metro y tranvía, aunque con «dificultades para garantizar la regularidad de los trayectos» tras los trabajos de reparación realizados de madrugada a causa de las fuertes lluvias. Según ha informado la compañía en redes sociales, sus operarios han estado interviniendo durante toda la noche para solucionar las múltiples incidencias provocadas por el temporal en las infraestructuras, lo que ha permitido restablecer la circulación global al inicio de la jornada.

Temor en Paiporta y Aldaia

Este episodio de lluvias provocó que en Paiporta y Aldaia revivieran el temor tras la dana del 2024 al ver caer 60 litros por metro cuadrado en una hora. En Paiporta, el barranco del Poyo ha recibido bien el agua y después de los momentos de más intensidad, ya se ven las orillas vacías y «en ningún momento ha sido preocupante el nivel del agua» que llevaba, ha asegurado a Efe la vicealcaldesa, Marian Val.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido «máxima precaución» a los ciudadanos de las zonas más afectadas por las tormentas y que sigan «las recomendaciones de emergencias» a través de «fuentes oficiales», según ha publicado este miércoles a través de X.

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, aseguró en un mensaje en su cuenta de la red social X que está siguiendo «de cerca» las incidencias y el alcance de los daños provocados por las lluvias en la provincia y se ha puesto en contacto con los alcaldes y alcaldesas de Valencia, Catarroja, Torrent, la Pobla de Vallbona, Albal y Aldaia, entre otros, y ha mantenido igualmente contacto con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen. Pérez Llorca pide que se extreme la precaución, que se sigan las indicaciones de Emergencias y que los ciudadanos se mantengan informados por los canales oficiales de @GVA112 y @GVAEmergencias. Igualmente, el presidente de la Diputació de Valencia, Vicente Mompó, ha señalado en un mensaje en X que está «muy pendiente» del episodio de tormentas.