La Aemet eleva a rojo el aviso por lluvias y tormentas hoy en Cartagena y Mazarrón

Los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo (en la imagen), que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf Quique García | EFE

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a roja la alerta por lluvias y tormentas hoy en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se esperan precipitaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso, con nivel de «peligro extraordinario», estará activo este jueves. En toda la zona se ha suspendido la actividad escolar y se han cerrado los centros de mayores.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, coordina con efectivos municipales el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento desde primera de la mañana, según han indicado fuentes municipales.

Mientras, la ciudad de Valencia comenzó a recuperar la normalidad tras la lluvias torrencial que cayó este jueves, que ha dejado hasta 81 l/m2 y que ha provocado desde anoche más de 250 servicios atendidos por los bomberos municipales como achiques, caída de ramas y saneamiento. Los túneles de Pechina y Hermanos Machado ya se han reabierto al tráfico, según ha informado el Ayuntamiento de Valencia.

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En Cataluña, la Generalitat ha defendido este jueves la decisión de no enviar un Es-alert preventivo este miércoles, ante la previsión de fuertes lluvias que han dejado una víctima mortal en la comarca del Garraf, en Barcelona. «Son perturbaciones que no tienen un comportamiento estable, no enviaremos un Es-alert para decir que llueve mucho» ha defendido la consejera de Interior, Núria Parlon.

La consejera ha relatado que se lanzó el aviso a las 21.12 para las comarcas de Barcelona y Maresme, cuando la lluvia acumulada y la estabilización de la tempestad sobre Barcelona y su área metropolitana elevaron el riesgo a un umbral de 6 sobre 6. Y que no se hizo antes de modo preventivo porque la previsión meteorológica inicial fijaba un riesgo de 4 sobre 6.

Los bomberos han hallado la mañana de este jueves el cuerpo sin vida del conductor de 48 años que fue arrastrado por el agua la noche anterior, cuando intentaba cruzar la riera de Olivella (Barcelona). Es la única víctima mortal de un episodio que se salda con más de 400 intervenciones de los Bomberos de la Generalitat y los de Barcelona durante la pasada noche.

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Las fuertes lluvias obligaron a evacuar a 250 personas de un cámping de Sitges (Barcelona) y provocaron fuertes afectaciones en varias carreteras, especialmente la Ronda de Dalt de Barcelona (B20) y la B15. El episodio de lluvias también provocó inundaciones en los bajos del Hospital de la Vall d'Hebron que han obligado a modificar algunos servicios del centro sanitario.

Un total de 48 ayuntamientos de la zona activaron sus planes de emergencia ayer tarde por la previsión de fuertes lluvias, ha explicado Parlon. La consejera ha defendido la decisión de no enviar un aviso Es-alert preventivo, como se hizo la semana pasada ante un episodio similar en el entorno de Barcelona, que obligó a suspender las clases en la comarca del Baix Llobregat. Si lo hicieron a las 9 de la noche, cuando se elevó el nivel de riesgo hasta el máximo.

El Es-Alert «no llegó tarde» ha defendido la consejera, «no pararemos el país para decir que llueve mucho». En este sentido, Parlon ha recordado la celebración del partido de liga de fútbol Barcelona-Racing, que se jugó este miércoles en el Nou Camp a partir de las 19.00 horas bajo una fuerte lluvia. «Si mandamos la alerta a las 19.00 horas y suspendemos el partido del Barça no se hubiera entendido» ha argumentado. «No podemos frivolizar con una herramienta que tiene un uso determinado».

En este sentido, el director de Emergencias, Sergi Delgado, ha explicado que la Generalitat estuvo «en contacto permanente» con los responsables del Barça, para analizar la posibilidad de retrasar la salida de público del Camp Nou, decisión que finalmente no se aplicó.