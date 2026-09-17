La Eurocámara condena la llegada masiva de migrantes a Ceuta y exige a Marruecos que respete la soberanía de la ciudad autónoma

Miembros del Parlamento europeo de Estrasburgo, en una imagen de archivo. OLIVIER MATTHYS | EFE

El Parlamento Europeo ha condenado este jueves la llegada masiva de migrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y exige a Marruecos que respete la soberanía española de la ciudad autónoma. La resolución del Partido Popular Europeo ha salido adelante con 339 votos a favor -con el apoyo del PPE, de los populares europeos, de los conservadores y reformistas (ECR), algunos liberales y de los grupos de ultraderecha Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas- y 225 en contra -de los socialdemócratas, los Verdes, del grupo de La Izquierda y de algunos liberales.

El texto aprobado reclama a Marruecos que respete la soberanía española y su integridad territorial de forma «incondicional» y le pide que asuma sus responsabilidades de control fronterizo y retorno de las personas que cruzaron a la ciudad autónoma. La iniciativa también exige al Gobierno de España que despliegue «urgentemente» todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad en Ceuta, incluidos apoyos en materia de seguridad y la aplicación de los mecanismos europeos para acelerar las devoluciones.

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La Eurocámara subraya que la relación con Marruecos «debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable». Además, considera que «toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio».

La iniciativa defiende que lo ocurrido en Ceuta es un episodio de instrumentalización de los flujos irregulares contra la integridad territorial de un Estado miembro y contra la frontera exterior de la UE. Califica la instrumentalización de la migración irregular como una herramienta de guerra híbrida contra un país europeo.

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La resolución incluye, además, las «advertencias ignoradas» y los «retrasos» en la solicitud de ayuda europea por parte del Gobierno español en esta crisis. Y recuerda que el Ejecutivo no solicitó un refuerzo de Frontex y Europol hasta casi un mes después de las llegadas masivas a la ciudad autónoma. Recoge, por último, la carta que veintidós líderes europeos enviaron a Bruselas, asociando este episodio con la regularización masiva de más de medio millón de migrantes en España.