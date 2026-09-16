Bruselas acelerará las devoluciones de migrantes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el Debate sobre el Estado de la Unión. FRED MARVAUX / EUROPA PRESS

«Ceuta es España, Ceuta es Europa y Europa estará ahí para vosotros». Así de clara se mostró ayer Ursula von der Leyen en su discurso del estado de la Unión, donde elogió el Pacto de Migración y Asilo, y no mencionó, en 75 minutos, a un Marruecos al que la Comisión dará más dinero.

Von der Leyen celebró que ya haya un Pacto de Migración y Asilo, un marco europeo «que da responsabilidades y pide solidaridad a todos», así como el descenso del 55 % en las entradas ilegales los últimos dos años. Pese a ello, este verano la realidad puso a prueba las fronteras europeas en el este, el Mediterráneo y Ceuta con eventos diferentes en su naturaleza, pero con la explotación de los más vulnerables como punto común.

Proteger las fronteras

Por ello, la alemana desveló un nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para proteger las fronteras en escenarios «donde los movimientos de masas sean deliberados e instrumentalizados», y bajo unos criterios específicos. Esta propuesta permitiría flexibilizar los procedimientos de identificación, triaje o devolución por un tiempo limitado. «Somos los europeos quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y cómo, no los traficantes», explicó.

Marruecos no solo no fue mencionado, sino que se beneficiará de una propuesta contra la inmigración irregular: la Iniciativa Juvenil Europea de Trabajo y Competencias. El objetivo de esta idea es impulsar la inversión en los jóvenes de la vecindad mediterránea y que no arriesguen sus vidas cruzando ilegalmente el mar. Además, se abrirán en estos países oficinas para gestionar la migración controlada a la UE. El pasado febrero, Bruselas abrió un proyecto piloto de estas oficinas en la India.

Este miércoles, la Eurocámara aprobó su postura sobre las crecientes y populares amenazas híbridas en suelo europeo. El pleno de Estrasburgo pidió una respuesta europea más firme ante los ataques encubiertos de Rusia, Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte. También condenó la instrumentalización de la migración sin mencionar al régimen marroquí ni a Turquía.

Este jueves, se votará una resolución de apoyo a Ceuta que no tiene asegurada su aprobación; los grupos políticos, con el Partido Popular Europeo a la cabeza, negociaron un documento conjunto, pero las diferencias en su contenido —y su respuesta a Marruecos— espantaron esa opción.