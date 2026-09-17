Borrell avisa de que nacionalidad y derecho a voto «no van juntos» siempre como ocurre en Alemania y otros países

Josep Borrell, en el Foro La Toja Elena Fernández | EUROPAPRESS

El exvicepresidente de la Comisión Europea y exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha defendido que nacionalidad y derecho al voto «no van juntos» en varios países europeos, en referencia al debate sobre el voto de los descendientes de españoles residentes en el extranjero, conocido como «voto de los nietos».

Preguntado sobre las críticas del PP a la ley de nietos, que Feijoo anunció que iba a retirar si llega al Gobierno, Borrell ha respaldado que se está relacionando de manera unilateral la nacionalidad y el derecho al voto que, a su juicio, «no van juntos» necesariamente y ha querido sacar a colación el ejemplo de otros países de la UE.

Por ello, Borrell ha explicado durante una entrevista en La noche en 24 horas de TVE, recogida por Europa Press, que «hay países en Europa que distinguen claramente la nacionalidad del derecho al voto», y ha puesto como ejemplo el caso alemán.

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«Si estás mucho tiempo fuera de Alemania y no demuestras que tienes un vínculo con el país, no tienes derecho al voto» ha señalado y ha destacado que «en otros países tampoco» se mantiene automáticamente ese derecho.

Asimismo, preguntado por si es partidario de abrir este debate en España, Borrell ha constatado que ya está en marcha --«abierto está»-- y ha reclamado que exista este debate en torno al voto para que cada uno exponga sus razones «sobre la mesa», pero no ve incompatible que «la nacionalidad, para los que están ausentes, no siempre se mantenga con derecho a voto». «Hay gente que dice, oiga, ese señor no ha pisado nunca a España, lleva toda la vida fuera, no sabe nada de España, por qué va a tener derecho a votar. Y eso es un argumento que tiene su aquel», ha sustanciado.