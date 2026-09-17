La Audiencia Nacional da vía libre finalmente al centro para mil migrantes en el puerto de Ceuta

Migrantes en la playa del trampolín el pasado día 14 Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La Audiencia Nacional ha levantado el freno provisional al centro de acogida para alrededor de un millar de migrantes que el Gobierno pretende instalar en la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para suspender de inmediato el proyecto, que ocupará unos 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. El auto, fechado este mismo jueves, no admite recurso.

La decisión permite que continúe la ejecución de una iniciativa que había quedado temporalmente paralizada por la propia Audiencia Nacional apenas unas horas antes. El miércoles, mientras reclamaba al Ministerio de Transportes el expediente completo antes de pronunciarse, la Sala había comunicado expresamente al departamento que la resolución no podía ejecutarse hasta que resolviera la petición urgente del sindicato. Recibida la documentación, el tribunal ha decidido no mantener ese bloqueo.

El SUP acudió a la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Transportes de 5 de septiembre que autorizó la utilización temporal de los terrenos. El proyecto contempla la instalación de carpas y espacios de descanso, enfermería y dispensario, zonas de atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal y una caseta de seguridad. La autorización se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, aunque deja abierta una eventual prórroga.

Uno de los datos más relevantes que revela el auto está en la tramitación previa del expediente. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta había rechazado el 4 de septiembre la ocupación de los terrenos al considerar que resultaba «incompatible con la normal explotación del puerto». El expediente fue elevado posteriormente a Puertos del Estado, que informó favorablemente al proyecto al apreciar razones de interés general, aunque condicionó la instalación a la adopción de medidas que asegurasen su compatibilidad con la seguridad, la protección y la actividad ordinaria del recinto.

La Audiencia Nacional reconoce que el asunto reúne el requisito de «especial urgencia» por la inminente ocupación de los 16.000 metros cuadrados para la atención humanitaria de migrantes. Sin embargo, después de ponderar los intereses enfrentados, concluye que esa circunstancia no justifica paralizar cautelarmente el proyecto.

El SUP había planteado un escenario de riesgo muy distinto. En su recurso sostiene que no consta suficientemente acreditado el cumplimiento de los controles exigibles en materia de seguridad portuaria, emergencias, incendios, protección civil y prevención de riesgos laborales. También denuncia que no existe constancia de una evaluación específica sobre las condiciones en las que deberán prestar servicio los policías destinados al nuevo dispositivo.

El sindicato advierte además de la eventual proximidad de instalaciones relacionadas con el almacenamiento o distribución de combustibles, energía eléctrica y otros servicios esenciales. A su juicio, esa circunstancia obligaba a activar los mecanismos propios de protección de infraestructuras críticas y convertía en potencialmente irreversible la puesta en funcionamiento del centro sin haber completado previamente todas las garantías.

Los magistrados no entran todavía a decidir si esas objeciones son fundadas. La clave de su resolución es otra: consideran que las preocupaciones expresadas por el sindicato afectan a la forma concreta en que funcionará el centro y a las condiciones en las que trabajarán allí los agentes, mientras que la resolución ahora recurrida se limita a autorizar la ocupación temporal del terreno.

La Sala subraya que la decisión del Ministerio de Transportes «no hace pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones» en las que se prestará la atención humanitaria ni sobre las condiciones de servicio de los policías. Esas cuestiones, recuerda, deberán desarrollarse posteriormente. La propia autorización establece que Interior deberá colaborar activamente y aportar los medios necesarios para reforzar la seguridad de las instalaciones.

El tribunal destaca además que Puertos del Estado informó favorablemente de la ocupación y que la resolución administrativa exige adoptar las medidas necesarias para garantizar la compatibilidad del dispositivo con «la seguridad, protección y normal explotación del puerto».

Con esos argumentos, la Audiencia concluye que, «sin entrar en cuestiones de fondo», no está justificada la suspensión solicitada. La resolución deja así abierta la continuación del procedimiento principal, en el que sí podrán discutirse con mayor profundidad las objeciones planteadas por el SUP, pero elimina el obstáculo inmediato que impedía ejecutar la autorización.