Von der Leyen anuncia una ley de emergencia para acelerar las expulsiones de migrantes: «Ceuta es Europa»

Ursula von der Leyen, durante su intervención este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Unión FRED MARVAUX | EUROPAPRESS

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha referido expresamente a Ceuta en su discurso sobre el Estado de la Unión, que marca las prioridades del Ejecutivo comunitario para este curso. La política alemana ha defendido que «la frontera de Ceuta es una frontera europea» y ha prometido que «Europa estará ahí para ustedes». En ese sentido ha llamado a reforzar la agencia europea Frontex, encargada de la gestión de fronteras, para acelerar los retornos y a crear un nuevo marco de emergencia para actuar en casos de crisis.

Y es que este discurso se produce pocos meses después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, miles de los cuales aún siguen en la ciudad autónoma. La alemana considera la crisis de la ciudad autónoma como un ejemplo de la presión migratoria que afronta la UE y ha subrayado que se trata de «un asunto europeo» que requiere «una mayor respuesta conjunta».

La presidenta de la Comisión ha sido clara al asegurar que «todas nuestras fronteras exteriores, son fronteras europeas». «La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para ustedes», ha prometido.

Von der Leyen apuesta por estructurar una respuesta europea común y ha pedido aplicar plenamente el Pacto sobre migración y Asilo. Pide reforzar Frontex para acelerar los retornos (que actualmente están en torno al 30 %, según datos de la Comisión), crear un nuevo marco de respuesta europea ante emergencias y mejorar los sistemas de alerta temprana y la cooperación con terceros países. Von der Leyen confía en el camino marcado por Europa, que el curso pasado avaló la creación de centros de detención para migrantes en terceros países. Según los datos del Ejecutivo comunitario, las llegadas irregulares han disminuido un 5 5% en el 2024 y el 2025; y otro 35 % en el 2026.

Pero Von der Leyen ha llamado a no caer en la autocomplacencia. «Los eventos de este verano muestran que nuestras herramientas tienen que evolucionar, especialmente para situaciones de emergencia. Europa tiene que tener la capacidad de proteger sus fronteras todo el tiempo, especialmente en escenarios en los que movimientos en masa se utilizan como arma», ha destacado. Es por eso que ha propuesto crear un marco de emergencia, que solo se activará bajo criterios estrictos, que permitirán «flexibilidad limitada» en los procedimientos migratorios estándares.

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La presidenta de la Comisión ha reiterado que el mensaje europeo es claro: «siempre cumpliremos con nuestros valores y derechos fundamentales, pero nunca comprometeremos la protección de nuestras fronteras». La política alemana ha llamado a asegurar las capacidades para una detección temprana de movimientos en masa y a reforzar la cooperación con terceros países.

«Debemos trabajar con nuestros países vecinos para aumentar las inversiones y ofrecer a los jóvenes perspectivas reales», ha subrayado Von der Leyen. «Así es como podemos reducir la migración ilegal, facilitando la migración segura y legal», ha añadido.