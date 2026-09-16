La jueza del caso del hermano de Sánchez acusa a la trama de Leire Díez de contactar con un clan de Badajoz para amenazarla

David Sánchez, declarando en el juicio . | EFE

Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y la magistrada que investigó y llevó al banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, dio un paso al frente este miércoles para personarse como perjudicada en la causa que tramita la Audiencia Nacional sobre las cloacas del PSOE. La jueza sostiene que las presuntas maniobras de la trama cuyo objetivo era desestabilizar las investigaciones que afectaban al entorno de Pedro Sánchez no solo buscaron socavar su reputación, sino que llegaron a poner en riesgo su integridad física.

En la documentación remitida, la representación legal de Biedma aprecia indicios de hasta seis infracciones penales graves, entre las que destacan la obstrucción a la Justicia, la pertenencia a organización criminal, la revelación de secretos y la formulación de denuncias falsas, además de coacciones, amenazas y atentados contra la integridad moral. Biedma sostiene que estas conductas buscaban apartarla del caso y alterar el desarrollo normal del proceso.

El escrito desglosa dos niveles de daño de extrema gravedad. En el plano personal y profesional, Biedma denuncia haber sufrido un acoso continuado mediante seguimientos, recopilación arbitraria de información, campañas de descrédito en entornos digitales y maniobras sistemáticas de recusación. En la dimensión institucional, alerta de un ataque directo al estado de Derecho, a la imparcialidad de los tribunales y a la independencia del poder judicial.

Para articular su acusación, la magistrada ha solicitado el acceso íntegro a los cuadernos y agendas intervenidos a Leire Díez, señalada en las pesquisas como operadora clave de la trama. En esos documentos figuran anotaciones explícitas sobre la instructora escritas en fechas clave, coincidiendo cronológicamente con el rechazo judicial a los intentos de apartarla iniciados por el exjuez sancionado Luis José Sáenz de Tejada a través de medios digitales.

Entre los elementos más alarmantes aportados en el escrito figura la advertencia sobre un posible riesgo inminente para la seguridad personal de la instructora. Biedma señala haber tenido conocimiento de aproximaciones promovidas por los investigados hacia integrantes de un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz, con el propósito de llevar a cabo acciones directas en su contra.

La defensa de la magistrada ha confirmado que pondrá a disposición de los investigadores judiciales toda la información disponible sobre estos contactos en la capital pacense. El objetivo prioritario de la instrucción será esclarecer si tales acercamientos buscaban recopilar datos sensibles, generar un entorno de hostilidad o atentar directamente contra la integridad física de la jueza en el marco de sus funciones.