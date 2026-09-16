El Gobierno pierde la ley de lobis pese a que Sumar rectifica y vota a favor «in extremis»

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Rodrigo Jiménez | EFE

La sangre no llegó al río entre PSOE y Sumar, y las formaciones votaron a favor del decreto que recogía la ley de lobis. Los magenta cambiaron de voto a última hora de la tarde, tras haber anunciado que votarían en contra de la norma por considerar esta a los sindicatos como grupos de interés, y finalmente sumaron su apoyo al PSOE. Eso sí, el giro in extremis no logró salvar el decreto, que fue rechazado por el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

Fuentes de Sumar habían avanzado su negativa después de que el PSOE se negara a excluir a los sindicatos del ámbito de los grupos de interés. «Se ha cometido un gravísimo error», llegó a denunciar el diputado Carlos Martín, al tiempo que tachó de «dislate el no proteger la tarea constitucional de los sindicatos».

Leer más: Una decena de organizaciones gallegas piden su inscripción en el registro de lobis

Las desavenencias durante la negociación salieron a la palestra durante el mismo debate. En concreto, Martín le pidió al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que se comprometiese con una fecha concreta, de que si daban el sí al decreto, enmendasen la norma y sacasen a los sindicatos de la categoría de los grupos de interés. «Yo adquiero en esa tribuna el compromiso de que si se aprueba hoy este real decreto ley, en el primer real decreto ley que podamos mandar, antes de que acabe octubre, mandaremos otra modificación aclaratoria reforzando la idea de que el diálogo social queda al margen», sostuvo López durante su turno, un compromiso que sirvió para que Sumar diera su brazo a torcer y respaldara la norma.

Leer más: Análisis de las 15 medidas del Gobierno contra la corrupción: «Hay que sacar a los partidos de los espacios de control de la corrupción»

1.500 millones de euros

No obstante, la ley de lobis no salió adelante por la oposición de PP, Vox y Junts, y supondrá un duro revés a Pedro Sánchez, ya que de esta norma dependen hasta 1.500 millones de euros del último pago de los fondos europeos, y se corresponde con uno de los hitos comprometidos con Bruselas dentro del Plan de Recuperación.