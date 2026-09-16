Una fuerte tormenta de lluvia y rayos sorprende a Valencia y obliga a cortar tramos de la red de metro

Las lluvias torrenciales impidieron el encuentro entre el Levante UD y el Athletic Club. Ana Escobar | EFE

Una fuerte tormenta, con intensos aguaceros y abundantes rayos, sorprendió este miércoles a numerosos conductores de Valencia y su área metropolitana a última hora de la tarde. La dimensión de las lluvias obligó a cortar algunos tramos de la red de metro y a suspender el partido de LaLiga entre el Levante y el Athletic de Bilbao.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó a última hora la preemergencia hidrológica de nivel amarillo en la zona del Carraixet-Calderona, que engloba las pedanías del norte de Valencia. El Ayuntamiento puso en marcha, en consecuencia, sus medidas previstas y reforzó la coordinación de todos los servicios municipales ante la evolución de la situación, entre ellos la Policía Local y los bomberos.

Al última hora del día no había constancia de incidencias importantes a causa de la tromba de agua, que comenzó a caer de forma intensa e ininterrumpida sobre las nueve de la noche en la capital autonómica y su área metropolitana.

Eso sí, según el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, la intensa lluvia obligó a reducir la velocidad de la circulación en vías como el baipás de Valencia, la CV-35 y las autovías A3 y A7, por ahora sin ninguna incidencia destacable.

Las fuentes remarcaron a Efe que el aumento de la circulación en esas carreteras se debía tanto a la intensidad de algunos aguaceros como a la reducción de la visibilidad para los conductores.

Metrovalencia, por su parte, informó de que la lluvia estaba causando problemas en varias líneas. En concreto, la circulación se interrumpió entre Empalme y Bétera, y entre Empalme y Llíria, y hubo retrasos generalizados en todos los trayectos.

De acuerdo con la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), al inicio de la noche se registraban ya tormentas muy intensas en el sur de Castellón y el norte de Valencia, con rayos y pluviosidades como los 85 litros por metro cuadrado en L'Eliana-Pinaeta del Cel, 70 de los cuales cayeron en apenas media hora, entre las ocho y veinticinco y las nueve menos cinco.

La Agencia Estatal de Meteorología mantuvo activo desde la tarde el aviso naranja (peligro importante) en la provincia de Valencia, excepto el litoral sur, y el interior sur de Castellón. También lanzó un aviso amarillo (peligro bajo) en el resto de las provincias, con alertas de granizo de hasta dos centímetros.