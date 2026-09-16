La Fiscalía apunta al delegado del Gobierno en Ceuta: «Las omisiones pudieron influir en la agravación de los resultados lesivos»

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano Marcos Moreno | EUROPA PRESS

«Las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos». La Fiscalía ha situado bajo esa lupa la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y es por ello que ha apoyado que la Audiencia Nacional investigue qué hizo y qué dejó de hacer ante la información que manejaban las autoridades antes de la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

El dictamen, firmado el 9 de septiembre por la fiscal Silvia Rojas Rodríguez, pide remitir a la Audiencia Nacional las diligencias sobre «la conducta, intervención y eventual responsabilidad» de Pérez Triano. El ministerio público enumera qué debe reconstruirse: «las decisiones adoptadas», «las instrucciones impartidas», «la organización de los dispositivos de seguridad y recepción», «la gestión de la situación creada» y «la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo».

La Fiscalía no da por acreditada una responsabilidad penal, pero acota con dureza el terreno que debe examinarse: «La eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección». Y exige estudiar «la relación causal» o «la posible contribución relevante» entre esas decisiones u omisiones y «los fallecimientos, lesiones u otros resultados investigados».

La Fiscalía quiere contrastar la «previsibilidad del riesgo» con la respuesta que finalmente se desplegó en la frontera. Para hacerlo, sostiene, «la investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente» las circunstancias del asalto y «la información de la que disponían las autoridades españolas». También deberán analizarse «las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta», además de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción.

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Esa referencia lleva directamente a los avisos que recibió la Delegación. El 27 de julio, tres días antes de la avalancha, su gabinete comunicó al CNI que desde las 9.30 estaba reunido con la Ciudad, Policía Nacional y Guardia Civil: «Reunión urgente con ciudad, cnp y gc para tema nadadores». Inteligencia preguntó al día siguiente cómo había transcurrido aquel encuentro.

El aviso más explícito llegó el 29 de julio. A las 13.52, el CNI escribió al gabinete: «En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h». Añadió que se pretendía aprovechar la Fiesta del Trono y que existían «dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores». «Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión», remachó el agente. A las 21.34 consta además una llamada de once minutos entre el CNI y el gabinete, cuyo contenido no ha sido publicado.

Pérez Triano sostuvo, sin embargo, que no conoció ni ese wasap ni aquella llamada y ha rechazado dimitir. «No sabía nada», aseguró el 9 de septiembre, rebajando el contacto a un «intercambio informal». También defendió que, si el CNI hubiera considerado grave la información, la habría elevado por los canales formales y no la habría trasladado a «un cargo menor».

Esa explicación chocó frontalmente con la de su propio jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. Sanz presentó su dimisión después de que Pérez Triano le hubiera pedido que dejara el puesto y dejó por escrito que sí trasladó al delegado, aquel mismo 29 de julio, la información recibida del CNI. Justificó su salida por la «evidente incompatibilidad» entre su afirmación y las declaraciones de Pérez Triano negando haber sido informado. El hasta entonces jefe de gabinete sostiene, por tanto, que el aviso sí llegó al delegado; Pérez Triano mantiene exactamente lo contrario.

Los avisos tampoco se limitaron a la Delegación. El CNI comunicó prácticamente a la misma hora a la Unidad Central Especial 3 de la Guardia Civil: «Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono». Hubo después una conversación telefónica de siete minutos y 38 segundos.

La policía manejaba además sus propios análisis. El CENIF había localizado el 28 de julio mensajes como «Día 30 de Julio vamos a atacar (avalancha) cerca de Ceuta». Su actualización del día siguiente recogía preparativos para provocar «el mayor colapso posible» y elevaba a «muy alto» el riesgo de cruces a nado. Esa noche, una alerta remitida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla calificó de «extremo» el riesgo de un escenario combinado por mar y valla, aunque estimaba su probabilidad como media-baja.