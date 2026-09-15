Feijoo promete un millón de viviendas en cuatro años si gana las elecciones

Martínez-Almeida y Feijoo, este martes en Madrid. Diego Puerta | EFE

En plena carrera hacia las próximas generales, Alberto Núñez Feijoo decidió este martes salirse del debate ceutí, que últimamente ha copado las noticias y la mayoría de intervenciones públicas, para abordar otra preocupación capital de muchos españoles: la vivienda. Según el último barómetro del CIS, publicado esta semana, el encarecimiento general de pisos y casas es el principal motivo de angustia para uno de cada tres jóvenes. Ellos son «los más perjudicados» y «tienen que ser una prioridad», defendió el líder del PP, después de visitar una promoción de viviendas públicas con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Acto seguido, Feijoo presentó las líneas generales del Plan de Vivienda que implementará si llega a la Moncloa. Empezó prometiendo medidas para facilitarles el ahorro a quienes se inicien en el mundo laboral, como la reducción del IRPF durante los cuatro primeros años de contrato. Paralelamente, anunció avales públicos de hasta el «95 o 100 %» del precio de la vivienda, reducciones del 60 % al impuesto de transmisiones patrimoniales y la exención del pago de tasas en donaciones de padres a hijos para comprar el primer domicilio.

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Solo estas medidas ya supondrían, en cálculos del dirigente popular, un ahorro de entre 21.000 y 26.000 euros para alguien de 30 años que se compre un piso después de haber trabajado desde los 25. Esa misma persona, además, necesitaría 50.000 euros menos para firmar una hipoteca.

Pero las ayudas económicas no bastan para revertir un encarecimiento casi exponencial en el último lustro, comentó Feijoo, y dio un pequeño giro bronco a su discurso optimista: «Cuando un país convierte el acceso a la vivienda en un imposible, no está fallando el mercado. Está fallando la política». En ese sentido, el aspirante a suceder a Pedro Sánchez se comprometió a construir un millón de hogares antes de que acabe la próxima legislatura, si llega a presidir el país.

El discurso continuó, entre los ecos de tal promesa, con referencias a una reescritura de la Ley de Suelo y a una nueva normativa antiokupación, un texto que ya fue impulsado en el Congreso y el Senado, pero que el PSOE está bloqueando, denuncian los populares. Y después entró directamente en el terreno de los trámites: a juicio de Feijoo, otra de las grandes lacras que imposibilitan una solución al encarecimiento.

Construir sin licencia

El candidato de Génova no ve necesarias tantas licencias municipales para construir inmuebles. Se ha propuesto depurarlas, hasta el punto de erradicarlas completamente y reemplazarlas por meras declaraciones responsables. Solo la rehabilitación de edificios del patrimonio histórico requerirá permiso del Ayuntamiento competente, en el caso de que los populares lleguen al Ejecutivo central.

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Paralelamente, el líder del PP se mostró a favor de aplicar el «silencio positivo» en lo tocante a la construcción. Es decir, aplicar un sí automático a las solicitudes que no obtengan respuesta institucional en un plazo máximo de 90 días. Porque «para solucionar el problema de la vivienda hay que dejar de construir relatos y ponerse a construir viviendas», zanjó Feijoo.