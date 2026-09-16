Sánchez evita responder a Feijoo sobre si ha hablado con Marruecos

Nueva sesión de control al Gobierno con un cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición en la que la crisis de Ceuta ha centrado buena parte de las intervenciones. El jefe de la oposición interpeló al jefe del Ejecutivo y le preguntó «cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes». «¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio?», dijo, para subrayar que Marruecos ayer mismo volvió a ratificar ante el Parlamento Europeo que está dispuesto a «aceptar a todas las personas que entraron ilegalmente» el 30 y 31 de julio.

Sin embargo, esas preguntas que no han obtenido respuesta y, de hecho, Feijoo ha afirmado que el «silencio» del presidente del Gobierno a estas cuestiones es «una vergüenza». «Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. No descargue culpas en un asesor, señoría, en una asesora de prensa, y asuma la suya», demandó Feijoo, para añadir que no puede pedir «más paciencia» porque «se ha agotado».

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Congreso Jesús Hellín | EUROPA PRESS

Sánchez ha contraatacado acusando al PP de proponer en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación de la UE con Marruecos cuando es el país al que va a retornar la mayoría de migrantes porque no tienen derecho a la protección. internacional. «¿Ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo?», ha planteado antes de lamentar que el PP no reconozca los esfuerzos del Gobierno como ha asegurado que sí ha hecho la Comisión Europea.

Para él, el PP ha intentado dificultar siempre situaciones derivadas de otras crisis, como las provocadas por la pandemia de coronavirus, el volcán de la Palma, la dana en la Comunidad Valenciana y los incendios forestales. Frente a esa actitud, ha vuelto a garantizar que Ceuta saldrá reforzada de esta crisis.

El presidente del Gobierno ha resaltado además la buena imagen internacional de España frente a las críticas que hace el PP al país en el exterior.