Detenidos por aprovecharse de migrantes en Ceuta: hasta 900 euros por dormir en un garaje

Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a dos personas que formaban parte de una organización que habría obtenido importantes beneficios económicos aprovechando la situación de especial vulnerabilidad de personas migrantes recién llegadas a la ciudad a quienes llegaron a cobrar 900 euros al mes por dormir en un garaje. Según ha informado la Policía en un comunicado, esta misma organización ofrecía a los migrantes la posibilidad de ser trasladados a la Península de forma irregular a cambio de unos 6.000 euros.

Las pesquisas se iniciaron ante la presencia reiterada de migrantes en las zonas comunes de un garaje comunitario situado en las inmediaciones de la barriada del Príncipe, una situación que generó alerta entre los vecinos, que advirtieron de que pernoctaban en el suelo, en espacios destinados al estacionamiento de vehículos.

Según las declaraciones recabadas durante la investigación, ofrecían a los migrantes por cantidades próximas a los 30 euros al día plazas de garaje, trasteros y otros espacios que no reunían condiciones adecuadas para dormir.

En algunos momentos, llegaron a coincidir hasta 20 personas en el mismo aparcamiento, según la policía. Además, determinados elementos básicos para el descanso, como colchones o mantas, estarían condicionados al pago íntegro de las cantidades exigidas. También cobraban entre cinco y diez euros por realizar una carga completa de los teléfonos móviles.

Los testimonios recogidos apuntaban a la existencia de amenazas de muerte y coacciones dirigidas contra las víctimas con el objetivo de imponer la ley del silencio y evitar que pudieran declarar contra los responsables de la organización. Se les daban indicaciones para permanecer ocultos y evitar el contacto con la policía, de modo que varios de los migrantes reaccionaron con temor ante la presencia de los agentes que participaron en el operativo.

Posteriormente, varias personas decidieron colaborar con los policías y sus testimonios permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la red y determinar las funciones que tenían encomendadas sus integrantes.