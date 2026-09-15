La Comisión Europea exculpa a Marruecos de la crisis migratoria

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, este martes en Estrasburgo. RONALD WITTEK | EFE

El asalto a Ceuta protagonizó este martes el pleno parlamentario en Estrasburgo, que criticó casi unánimemente el rol de Marruecos en la crisis migratoria. Por su parte, la Comisión Europea defendió la inocencia del régimen marroquí, aliado en asuntos migratorios pese a haber instrumentalizado la migración con anterioridad.

El comisario de Interior, Magnus Brunner, acogió positivamente el compromiso del régimen alauí de aceptar a todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta, menores no acompañados y nacionales de terceros países incluidos. Brunner también defendió la política europea contra las entradas ilegales, que se han reducido el 50 % en los dos últimos años, aunque «las imágenes de Ceuta muestran que debemos redoblar nuestros esfuerzos». Por ello, anunció que la Comisión reforzará su diplomacia migratoria a través de incentivos económicos y comerciales. También se reforzará la vigilancia de Frontex, la monitorización de las redes sociales y la lucha contra el tráfico de personas.

Mañana la Eurocámara votará una resolución que condena la instrumentalización de la migración y pide al Gobierno español que acelere el proceso de triaje y devolución, así como que que aplique el nuevo Pacto Europeo de Asilo y Migración. El documento, al que tuvo acceso La Voz, también califica las declaraciones de Marruecos sobre la soberanía española en Ceuta y Melilla de «incompatibles con las obligaciones de un país socio».

Según fuentes del Grupo Popular, todos los grupos parlamentarios se mostraron abiertos a negociar el texto —a excepción de la delegación socialista española—, pero finalmente cada uno presentará su propio documento con sus prioridades. Esta fragmentación complica que salga adelante, salvo que algunos grupos decidan apoyar otros textos o se abstengan.

Leer más: El rey destaca la «extraordinaria complejidad» de la situación en Ceuta

Rabat aceptará a retornados

Ante esta resolución, el régimen alauí mandó a todos los eurodiputados un correo culpando de la entrada a campañas de desinformación, la misma postura a la que se aferra la Moncloa. Además, Rabat afirma que, por la «naturaleza, escala y complejidad» del asalto, recibirá en su territorio a todas las personas devueltas desde la ciudad autónoma.