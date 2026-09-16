Anticorrupción respalda a Aldama: sus acusaciones sobre mordidas en obra pública ya han sido «corroboradas por otros elementos»

Víctor de Aldama, a la salida de una de las sesiones del juicio. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

La Fiscalía Anticorrupción da un serio un respaldo a una de las partes más explosivas del relato de Víctor de Aldama: la existencia de pagos de constructoras vinculados a adjudicaciones de obra pública. El fiscal jefe Alejandro Luzón sostiene ante el Tribunal Supremo que «en modo alguno» la prueba practicada permite concluir que las manifestaciones del empresario sean falsas y añade que, dentro de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, sus afirmaciones «se han visto corroboradas por otros elementos probatorios».

El pronunciamiento aparece en el informe con el que Anticorrupción pide al Supremo que rechace el recurso del presidente de Grupo Azvi, Manuel Contreras Caro, contra la negativa a autorizarle a querellarse por injurias y calumnias contra De Aldama. Contreras sostiene que el empresario mintió al atribuirle a él y a Azvi pagos como contraprestación por adjudicaciones públicas. Luzón introduce una precisión decisiva: Contreras «de momento» no tiene condición de investigado, pero la «cuestión relacionada con el pago de mordidas por la concesión de obra pública» sigue bajo investigación y el relato de Aldama ya no descansa únicamente en su palabra.

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Anticorrupción no declara probado que Azvi abonara una mordida ni atribuye responsabilidad penal a Contreras. Lo que sí hace es otorgar verosimilitud probatoria al núcleo de las revelaciones de Aldama sobre las comisiones en la obra pública: afirma que existen otros elementos que las corroboran. Eso convierte esas acusaciones, a ojos del ministerio público, en algo más que el testimonio aislado de un acusado.

Esa investigación es la misma gran pieza de contratos de obra pública que alcanza a buena parte del núcleo del caso Koldo. El procedimiento examina presuntos favorecimientos recurrentes a constructoras en adjudicaciones dependientes del ministerio de transportes y la posible existencia de contraprestaciones económicas. Entre los principales nombres investigados están el exministro José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García; el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; el socio de este último Joseba Antxon Alonso; o el propio Víctor de Aldama.

La conexión con Cerdán discurre, sobre todo, por Servinabar. El informe económico-patrimonial de la UCO sostiene que el 87,04 % de los ingresos de esa sociedad procedían de Acciona o de proyectos vinculados a ella. Los investigadores cifraron además en al menos 323.178,41 euros los bienes o beneficios de los que se habrían beneficiado Santos Cerdán y miembros de su familia entre 2015 y 2024. La Guardia Civil habló de «plena disposición» de Cerdán sobre fondos de Servinabar y recordó que la mercantil llegó a negociar la compra de un inmueble en Madrid cercano al millón de euros para su uso.

El nuevo escrito de Luzón refuerza también la posición procesal de Aldama como fuente de información. No es la primera vez que una institución judicial considera corroboradas partes sustanciales de su versión. La sentencia del Supremo que condenó a Ábalos, Koldo y al propio Aldama en la pieza de las mascarillas declaró que el empresario había aportado «datos fácticos relevantes» que pudieron ser estudiados y confirmados durante la instrucción. La Sala le reconoció una atenuante muy cualificada por colaboración y calificó esa colaboración de «máxima».

El Supremo también dio por acreditado que Ábalos, Koldo y Aldama actuaron de forma concertada y estable, con reparto de funciones, y declaró probado el pacto de pagos mensuales de 10.000 euros destinado a atender gastos del entonces ministro. La sentencia explicó que las declaraciones de Aldama podían operar como prueba de cargo cuando aparecían respaldadas por elementos externos, desde comunicaciones hasta documentos y testimonios.

«Ninguna credibilidad»

Ese respaldo judicial choca con la posición pública que el Gobierno fijó cuando Aldama comenzó a realizar sus acusaciones. El 28 de noviembre del 2024, la entonces portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, afirmó que el empresario «no tiene ninguna credibilidad» y calificó «todas sus afirmaciones y sus declaraciones» de «absolutamente falsas e injuriosas». Desde entonces, varias de sus revelaciones han sido sometidas a contraste policial y judicial: unas han quedado sin corroborar y otras sí han encontrado apoyos objetivos.

La batalla concreta que ha provocado ahora el pronunciamiento de Anticorrupción gira alrededor de los 18.000 euros que Aldama atribuyó a Azvi. Contreras sostiene que aquel dinero correspondió a su entrada en el proyecto privado Círculo Trastámara y aporta documentación según la cual la cantidad fue posteriormente devuelta.

Este aval de la Fiscalía supone un importante balón de oxígeno procesal para Aldama de cara a las futuras fases del procedimiento, al tiempo que estrecha el cerco sobre el entramado de adjudicaciones bajo sospecha. Al consolidarse el valor indiciario de sus testimonios, el ministerio público abre la puerta a que las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones en la obra pública experimenten nuevos avances, dejando la puerta abierta a futuras citaciones de empresarios y altos cargos, y complicando la estrategia de defensa de quienes pretendían neutralizar sus revelaciones mediante querellas por calumnias.