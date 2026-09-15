Vota y opina: ¿Crees que la crisis de Ceuta estará resuelta antes de que acabe el año, como dice Sánchez?

Personas procedentes de Ceuta que asaltaron la frontera con Marruecos el pasado mes de julio Max Cavallari | REUTERS

«De aquí a final de año». Es el plazo que, según Pedro Sánchez, se ha dado el mando único que gestiona la crisis migratoria en Ceuta para resolver la crisis migratoria. El presidente del Gobierno acusó al Ejecutivo ceutí de poner trabas con acuerdos ya firmados, en declaraciones en una entrevista en El Intermedio, y mantuvo su postura con Marruecos. Evitó mostrarse crítico con el país vecino e insistió en la importancia de la cooperación entre ambos Estados.

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