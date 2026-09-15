Una supuesta deuda, amenazas y un forcejeo con una pistola: así se desencadenó el crimen en la pedanía malagueña de Zalea
MÁLAGA / COLPISA
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La Guardia Civil acudió el día anterior a la vivienda donde se produjo el homicidio por una presunta trifulca entre la detenida y el fallecido15 sep 2026 . Actualizado a las 12:46 h.
Una presunta deuda económica podría haber desencadenado el crimen que le costó la vida este lunes a David, de entre 45 y 50 años, en la pedanía pizarreña de Zalea (Málaga), según las primeras indagaciones policiales. Aunque la