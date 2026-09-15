Ruiz-Gallardón avala en el juicio del caso Lezo la operación de Canal Isabel II con Inassa

Alberto Ruiz Gallardón tras la sesión del juicio. FERNANDO VILLAR | EFE

El expresidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y el 2003, Alberto Ruiz-Gallardón ( PP), compareció ayer en la primera sesión judicial que le corresponde del caso Lezo, por el que se investigan presuntas mordidas de dos de sus exconsejeros en la compra de la empresa colombiana Inassa por parte de la compañía pública Canal Isabel II a una con un sobrecoste de hasta 29 millones de euros con cargo a fondos públicos y a través de una sociedad radicada en Panamá. Y lo hizo para avalar la legalidad de la operación, de la que dijo contar con «informes favorables» y un «elenco» diverso y que «en ningún momento hubo ocultación» de los detalles de la operación.

Según el testimonio ofrecido en el tribunal, Ruiz Gallardón aseguró que la compra de Inassa «no supuso un sobreprecio» y «fue rentable» debido a la «revalorización» de la compañía a lo largo del tiempo. Y quiso justificar la compra alegando que los informes jurídicos que la analizaron fueron favorables y que «no había objeción alguna para realizar la operación», puesto que «tuvieron acceso a esa información y vieron que la adquisición de los activos» era lícita.

En la causa hay 19 implicados, y entre ellos se encuentran los entonces consejeros de Medio Ambiente, Pedro Calvo Poch, y de Hacienda, Juan Bravo Rivera. El primero era presidente del Consejo de Administración de Canal Isabel II y el segundo un miembro del mismo. Uno que Ruiz-Gallardón denominó «elenco plural», puesto que contaba «con un representante del Ayuntamiento de Madrid, por uno de la Dirección Patronal de Madrid, por otro de los sindicatos, un representante de la Confederación Hidrográfica del Tajo, un alcalde socialista de Madrid» y el exconsejero socialista Agapito Ramos, que ejerció como tal en el Ejecutivo autonómico de Joaquín Leguina.

A su juicio, el Consejo estuvo integrado por personas que denotaban categoría en el ámbito «profesional», era «plural» y ejemplar en el ejercicio de su «transparencia», argumento con el que sostuvo que no hubieran decidido colectivamente la compra si se trataba de una operación para cobrar mordidas.

Además, el expresidente madrileño sostuvo que «de acuerdo con la normativa de la Comunidad, que en este caso es semejante a la del Estado», la fiscalización de sociedades públicas «no corresponde al órgano de Gobierno, sino que corresponde a la Cámara de Cuentas», y que no tuvo aviso de indicios de ilegalidad. «Nada que nos había elevado el Consejo de Administración del Canal de Isabel II había tenido la más mínima tacha, ni de legalidad, ni siquiera de ineficiencia», sostuvo en el juicio.

Sobrecostes y persecuciones

La fiscal mantiene en su escrito de acusación que la adquisición de Inassa se produjo entre una marea de «ilicitudes». El Consejo de Administración acordó adquirir el 75 % de la sociedad colombiana en el marco de expansión de Canal Isabel II, pero cita en el escrito que la compra que finalmente se realizó fue «la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el citado 75 % de Inassa, pero que además también integraba el 51 % de la sociedad dominicana Watco S.A.». Todo ello provocando un «sobrecoste» de entre «19.066.500 y 29.013.109 millones de euros» que redundaron «en beneficio exclusivo de los vendedores».

En el proceso, testificó también el exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo, que denunció una «operación política» contra Ruiz-Gallardón orquestada por Ignacio González, expresidente valenciano y Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, que por «intereses que no voy a calificar» revelaron intencionalmente audios en los que hablan del «‘pelotazo que dio Gallardón’».