El rey ensalza el «ejemplo de civismo» de Ceuta y resalta la importancia de la «flexibilidad» ante las emergencias
MADRID / COLPISA
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Con motivo de la apertura del curso 2026-2027 en la Escuela Nacional de Protección Civil, Felipe VI ha elogiado el trabajo del servicio público en la ciudad autónoma15 sep 2026 . Actualizado a las 14:26 h.
El rey Felipe VI ha elogiado el «ejemplo de civismo» de Ceuta, reconociendo en particular el «trabajo ingente» del personal de Protección Civil en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de