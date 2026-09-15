Renfe retira «de golpe» tres trenes de Cercanías de Madrid por fallos en los frenos

Un tren en la estación de Atocha, en una imagen de archivo. J.J.Guillén | EFE

Renfe retiró el pasado jueves por la noche «de golpe» tres trenes del servicio de Cercanías de Madrid, del modelo 453 de la firma Stadler, tras detectar fallos en los frenos de uno de ellos, que se quedaron «al 50 %», e incidencias en los sistemas de comunicación entre los coches, según informaron fuentes del sector ferroviario al diario El Mundo.

La empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, defendió, en cambio, «que estén en taller no significa que se los haya retirado de circulación. Solo que se están llevando a cabo revisiones y mejoras en su puesta a punto», un procedimiento habitual que practican «cuando un tren entra en servicio», para comunicar los ajustes a los fabricantes. La compañía sostiene que «la incorporación de los nuevos trenes Stadler continúa desarrollándose conforme a lo previsto y supone un paso adelante en la modernización de la flota de Cercanías», con el objetivo de «mejorar las prestaciones, la accesibilidad, el confort y la experiencia de viaje de nuestros viajeros».

Leer más: El Gobierno trata de frenar la fuga de aerolíneas como la que sufrió Galicia subiendo la tasas aeroportuarias solo un 0,33 %

Sin embargo, las fuentes consultadas por el mencionado periódico insistieron en que esta incidencia tiene «connotaciones directas de afectación a la seguridad ya que no puede circular en condiciones normales con la mitad del freno disponible».

También los maquinistas advirtieron de que el proceso de incorporación está plagado de interrupciones con «pruebas de servicio, parando e iniciando la marcha en cada estación, en cada señal de entrada, unos puntos son cuesta arriba y otros cuesta abajo, abriendo y cerrando puertas [...]».

Puente: «El tren del futuro»

Tras dos años de pruebas, los convoyes fueron estrenados el pasado 31 de agosto, cuando Puente apuntó que «este tren es el futuro [...], con las cualidades y características que necesitaba Madrid». Por lo tanto, tan solo han estado unos diez días en funcionamiento.

Leer más: Puente acusa a algunos jueces de hacer política y «querer gobernar el país por detrás»

Se prevé que un total de 79 convoyes de este nuevo modelo acaben circulando por la Comunidad de Madrid, y que en lo que resta de año se incorporen 16 trenes.