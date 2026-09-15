Pablo Fernández da el paso para ser el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid

Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, en una imagen de archivo. SERGIO PEREZ | EFE

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se presentará a las primarias del partido para ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales del próximo año. Fernández, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, aspira a llevar la voz de los vecinos a Cibeles para hacer frente al modelo del PP del actual alcalde, José Luis Almeida, y «para pasar de un Madrid de la especulación a un Madrid donde la gente pueda permitirse vivir», han destacado este martes fuentes de Podemos.

En su opinión, Madrid es una «batalla clave» para «acabar con el epicentro del poder de la derecha» y que la ciudad deje de ser el «laboratorio de las políticas neoliberales del PP» y de «estar gobernada para unos pocos que mandan sin presentarse a las elecciones, como Florentino Pérez», presidente del Real Madrid.

En el equipo del dirigente morado apuntan que las movilizaciones sociales de los últimos meses en la capital demuestran que son miles las personas que reclaman un cambio de rumbo en el Ayuntamiento. Por ello, avanzan que construirán una candidatura »nítidamente de izquierdas«, con propuestas claras y centrada en los temas clave del día a día de los madrileños.

Los inscritos e inscritas de Podemos están llamados a votar en las primarias entre el 5 y el 11 de octubre. Los resultados se conocerán el día 13. Si así lo deciden, Fernández será el candidato al Ayuntamiento e Ione Belarra, actual diputada y secretaria general, será la cabeza de cartel a la Comunidad de Madrid.

La actual número dos del partido, Irene Montero, se ha postulado para encabezar la candidatura en las elecciones generales, a la espera de posibles alianzas con otros partidos de izquierda.