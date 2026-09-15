Médicos y enfermeros ceutíes convocan una huelga ante la situación «límite» en la ciudad

Asentamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, en Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La coalición Cemsatse, formada por organizaciones sindicales de médicos y enfermeros, anunció este martes un calendario de movilizaciones para denunciar la situación que atraviesa la sanidad pública en Ceuta, que, a juicio del sindicato, ha «sobrepasado su capacidad operativa».

La primera protesta tendrá lugar el jueves, 17 de septiembre, a las 11.00 horas, con una concentración ante las puertas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) bajo el lema Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes. Las movilizaciones continuarán el viernes con otra concentración ante la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

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El calendario culminará el jueves de la semana que viene, 24 de septiembre, con una jornada de huelga sanitaria.





400 peticiones a Hacienda

El Ministerio de Hacienda acumulaba este martes, en apenas día y medio, más de 400 peticiones de empresas y autónomos de Ceuta para percibir las ayudas directas aprobadas por el Gobierno. El plazo para solicitarlas, a través de la página web de la Agencia Tributaria, se abrió el lunes y se mantendrá hasta el próximo 30 de noviembre. Está previsto que el dinero se abone alrededor del 6 de octubre.