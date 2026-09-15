Médicos y enfermeros ceutíes convocan una huelga ante la situación «límite» en la ciudad
ESPAÑA
La coalición sindical Cemsatse también llama a protestas los días 17 y 18 de septiembre al ver sobrepasada la «capacidad operativa» de los sanitarios15 sep 2026 . Actualizado a las 20:54 h.
La coalición Cemsatse, formada por organizaciones sindicales de médicos y enfermeros, anunció este martes un calendario de movilizaciones para denunciar la situación que atraviesa la sanidad pública en Ceuta, que, a juicio del sindicato, ha «sobrepasado su capacidad operativa».
La primera protesta tendrá lugar el jueves, 17 de septiembre, a las 11.00 horas, con una concentración ante las puertas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) bajo el lema Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes. Las movilizaciones continuarán el viernes con otra concentración ante la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
El calendario culminará el jueves de la semana que viene, 24 de septiembre, con una jornada de huelga sanitaria.
400 peticiones a Hacienda
El Ministerio de Hacienda acumulaba este martes, en apenas día y medio, más de 400 peticiones de empresas y autónomos de Ceuta para percibir las ayudas directas aprobadas por el Gobierno. El plazo para solicitarlas, a través de la página web de la Agencia Tributaria, se abrió el lunes y se mantendrá hasta el próximo 30 de noviembre. Está previsto que el dinero se abone alrededor del 6 de octubre.