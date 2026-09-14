Marlaska carga contra el CNI: no informó de «nada mínimamente relacionado con lo que ocurrió»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres (Asturias) Eloy Alonso | EFE

Fernando Grande-Marlaska volvió este lunes a descargar cualquier responsabilidad del Gobierno por la falta de anticipación ante el asalto masivo en Ceuta y apuntó directamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El ministro del Interior aseguró que los servicios secretos no alertaron de «nada mínimamente relacionado» con lo que terminó ocurriendo el 30 de julio, pese a que la documentación desclasificada acredita que el CNI avisó la víspera de una convocatoria para un «asalto por valla y mar» y advirtió del enorme alcance que estaba adquiriendo el llamamiento.

Marlaska se mantuvo así en la línea que el Ejecutivo ha defendido desde que comenzaron a conocerse los avisos previos: las señales existieron, pero ninguna permitía prever una entrada de decenas de miles de personas. Y volvió a negar cualquier error de apreciación, de coordinación o de reacción por parte de Interior o de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

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«Respecto a las alertas, cualquiera que se diera era operativa y normal atendiendo a las circunstancias», afirmó durante una comparecencia en Mieres, Asturias, en la inauguración del nuevo cuartel de la localidad. Fue más lejos inmediatamente después. «El propio CNI subrayó, como ya habíamos dicho otros previamente, que no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio», dijo refiriéndose a la nota enviada por la Moncloa en nombre de varios espías españoles, según la cual estos avalan la tesis del Ejecutivo central que lo descarga de cualquier responsabilidad.

También se pronunció el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien lamentó que el Gobierno de Ceuta, liderado por Juan Vivas, sea «desleal» con el Ejecutivo central. Está actuando de «forma diferente», dijo, cuando era un presidente que «sabía estar» y se alejaba de los discursos «verdaderamente intolerables del PP». En la misma intervención, López cerró filas con Marlaska: «¿Que hay alertas permanentes? Claro que sí. ¿De esa dimensión? No».

Entretanto, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, opinó que el Gobierno está «desbordado» y sostuvo que, si él fuera Sánchez, ya «haría tiempo» que Marlaska «no estaría en su puesto».

Entre el fuego cruzado de acusaciones y exculpaciones, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, apuntó al PP. «No quiere que se normalice la situación en Ceuta, lo que quiere es desinformar para confundir a la ciudadanía», señaló la ministra, y exigió a los de Alberto Núñez Feijoo que se comporten como «un partido de Estado» y no abracen tesis «ultras».

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Feijoo, por «europeizar» la crisis

Feijoo volverá el próximo lunes a Ceuta, en su cuarta visita desde la entrada masiva, para «europeizar el problema» que se vive en la ciudad autónoma —por la actuación de un Gobierno «irresponsable» y «negligente», indicaron fuentes de Génova—. Acompañará al presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, y a la secretaria de la formación y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat. Los populares no se van a quedar «de brazos cruzados —aseveró el portavoz nacional del partido, Borja Sémper—. Las negligencias exigen responsabilidades, e insisto, no vamos a parar».