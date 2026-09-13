La jueza Tardón reclama la causa contra el delegado del Gobierno en Ceuta

Centenares de asentamientos de migrantes en la playa ceutí del Trampolín. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón dio un paso más para centralizar toda causa judicial relacionada con la entrada masiva en Ceuta. Requirió este lunes formalmente al Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma que valore inhibirse a favor del alto tribunal en la causa iniciada contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

La jueza, además, designó al partido Iustitia Europa —su denuncia propició esta instrucción— como el líder de las acusaciones populares. Entre las particulares están, desde este lunes, el Estado y el Gobierno de Ceuta. En la causa que aún dirige el juzgado ceutí, la asociación ultra Hazte Oír solicitó un careo entre Pérez Triano y el exjefe de su Gabinete, Gonzalo Sanz. El informe desvelado por el Ejecutivo central mostraba wasaps entre Sanz y un cargo del CNI, en el que el servicio de inteligencia le alertaba de una convocatoria en cuentas de redes sociales con miles de seguidores.

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Por otro lado, los más de 850 migrantes trasladados este domingo en Ceuta desde Loma de Colmenar, donde dormían al raso en condiciones infrahumanas, a la instalación de alojamiento temporal activada por el Gobierno, junto a la antigua cárcel de la ciudad, pasaron este lunes su primera jornada con acceso a ducha y comida, según recoge Efe. Para la ministra de Sanidad, Mónica García, son precisamente los traslados de migrantes a los espacios habilitados lo que propició un descenso considerable de los casos de sarna. Descartó que existan brotes y añadió que, de los cinco episodios de tuberculosis registrados en la ciudad autónoma, ninguno está vinculado a participantes en la entrada masiva. «Cuando se habla de colapso sanitario, yo creo que es un mensaje muy alarmista», aseguró en Al Rojo Vivo, según recoge Europa Press.

5.300 retornos voluntarios

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que ya se realizaron «un número importante de triajes» en la ciudad autónoma. Añadió que los trabajos alcanzaron «una velocidad de crucero» por el despliegue de medios del Gobierno. Apuntó que se han producido ya 5.300 retornos voluntarios desde el pasado 10 de agosto y que se han registrado 300 expulsiones judiciales por la comisión de delitos, que es «una forma también de actuar y de aplicar la ley». El sindicato policial Jupol no comparte las palabras del ministro. Su secretario general, Aarón Rivero, solicitó la incorporación de más policías nacionales para tramitar los triajes de migrantes, el paso previo para determinar quiénes tienen derecho de asilo y quiénes en cambio deben regresar a Marruecos. «Nosotros entendemos que harían falta muchos más, porque al final una entrevista de asilo más o menos te puede durar unas dos o tres horas por persona», remarcó Rivero, según recoge Europa Press.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo este lunes que la situación es «muy difícil» en el territorio ceutí. «Hay mucha gente que lo está pasando mal», destacó la política castrense, que mandó un mensaje de apoyo «a las mujeres y a las niñas de Ceuta que puedan sentirse mal». Además, volvió a pedir disculpas a los vecinos de la ciudad caballa que consideren que están solos.

También se pronunciaron este lunes desde la Comisión Europea. La comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, celebró el «compromiso de Marruecos» por aceptar a «todos los migrantes que llegaron a Ceuta». En la misma línea, elogió «los esfuerzos conjuntos» de Madrid y Rabat por controlar la crisis migratoria.

Policías piden paralizar la instalación para mil migrantes en el puerto

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Autoridad Portuaria de Ceuta y a Puertos del Estado que suspendan por motivos de seguridad la instalación, de unos 16.000 metros cuadrados de extensión, que está previsto que acoja a un millar de migrantes en el puerto ceutí.

En un comunicado, que recoge Efe, el sindicato mostró su preocupación por los últimos incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta, con el temor a que se repitan en el puerto de la ciudad autónoma, próximo a infraestructuras críticas. «Debe evaluarse qué respuesta policial sería necesaria ante posibles peleas o alteraciones del orden dentro del dispositivo, concentraciones de personas en sus inmediaciones, intentos de acceder a zonas restringidas del puerto o de aproximarse a las áreas de embarque y ferris», advierte el citado comunicado.

Mientras, el Gobierno acelera la puesta en marcha de estas dos nuevas infraestructuras situadas en el muelle de Poniente de Ceuta. La mayoría de los migrantes que serán trasladados a esta zona están actualmente en la playa del Trampolín. El arenal ceutí ha sido en los últimos días foco de reyertas. De ahí parte la preocupación de la SUP. El pasado 7 de septiembre, el Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria rechazó por unanimidad la instalación de estas carpas. Advirtieron de «un grave perjuicio para el normal desarrollo de la actividad portuaria» y de que la instalación comprometería la seguridad de los trabajadores, «de los vecinos de las barriadas cercanas» y de «los centros educativos situados en la zona».

Traslado de 300 mujeres

Las autoridades también trabajan en el traslado de 300 mujeres, acompañadas de menores de edad, a la explanada próxima a la mezquita de Sidi Embarek. Las migrantes esperan conseguir mejores condiciones de higiene y alimentación en este nuevo emplazamiento, gestionado por la oenegé Luna Blanca y por la asociación de vecinos de la barriada de La Reina.

Detenidos tres irregulares marroquíes por ocupar tres viviendas

La Policía Nacional detuvo ayer a tres migrantes, todos de nacionalidad marroquí, por un presunto delito de allanamiento de morada. Según Efe, los agentes destacaron que la colaboración ciudadana fue esencial para detectar que estas personas habían ocupado ilegalmente estos domicilios.

Los migrantes habían conseguido acceder al interior de las viviendas después de permanecer en la ciudad desde finales de julio tras la entrada masiva por la frontera. No opusieron resistencia durante el arresto. Los irregulares se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial.

El domingo, la Policía Nacional detuvo a un migrante por un presunto delito de acoso sexual. Otra persona en situación irregular, según Efe, fue arrestada por tenencia de armas. Esta persona portaba un machete de grandes dimensiones. Ese mismo día, un migrantes resultó herido de arma blanca durante una reyerta en la playa ceutí del Trampolín.