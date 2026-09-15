El Gobierno reconoce que siete semanas después sigue sin saber cuántos asaltantes menores y adultos siguen en Ceuta

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Casi siete semanas después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, el Gobierno sigue sin saber cuántas de las personas que cruzaron irregularmente la frontera permanecen en Ceuta. Ángel Víctor Torres, ministro de