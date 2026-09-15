El Gobierno reconoce que siete semanas después sigue sin saber cuántos asaltantes menores y adultos siguen en Ceuta

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Torres afirma que todavía habría en las calles de la ciudad entre 700 y 1.000 niños y adolescentes pendientes de ser filiados

15 sep 2026 . Actualizado a las 14:33 h.

Casi siete semanas después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, el Gobierno sigue sin saber cuántas de las personas que cruzaron irregularmente la frontera permanecen en Ceuta. Ángel Víctor Torres, ministro de

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