El Gobierno reconoce que siete semanas después sigue sin saber cuántos asaltantes menores y adultos siguen en Ceuta
MADRID / COLPISA
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Torres afirma que todavía habría en las calles de la ciudad entre 700 y 1.000 niños y adolescentes pendientes de ser filiados15 sep 2026 . Actualizado a las 14:33 h.
Casi siete semanas después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, el Gobierno sigue sin saber cuántas de las personas que cruzaron irregularmente la frontera permanecen en Ceuta. Ángel Víctor Torres, ministro de