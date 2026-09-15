El Gobierno estima que quedan entre 700 y 1.000 menores sin tutelar en las calles de Ceuta

Uno de los asentamientos de migrantes en la playa de Benítez, en Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

El Gobierno calcula que aún quedan en las calles de Ceuta entre 700 y 1.000 menores sin tutelar, frente a los 2.048 niños migrantes que ya están filiados y acogidos bajo la protección de la Administración de la ciudad, y otros 300 atendidos en recursos del Ejecutivo central.

Esas son algunas de las cifras actualizadas que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responsable del mando único de la crisis ceutí, ofreció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Para que Ceuta no sea un CETI, los migrantes tienen que salir de la calle» y hay que hacer sus expedientes para que puedan «ser devueltos», subrayó.

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Torres explicó que en estos últimos días se ha trabajado con tres prioridades: habilitar el nuevo espacio al que fueron derivados unos 900 migrantes el pasado domingo; asentar la presencia de los alumnos en el nuevo curso escolar y «agilizar al máximo» los trámites de triaje.

1.822 triajes a adultos y 10 expedientes a menores

Sobre este último punto, el ministro aseveró que se han iniciado 1.822 triajes a adultos —hay 4.160 en plazas temporales— y se ha filiado a 2.048 niños, de los cuales 1.612 entraron los días 30 y 31 de julio. La mayoría de los adultos no van a tener derecho internacional, avanzó Torres, y «van a ser devueltos».

«No podemos darle expectativas a quien no las tiene. Quienes tengan derecho internacional y se acrediten, tendrán derecho a permanecer en España; los menores que no puedan ser reagrupados también», reiteró.

Respecto a los menores, detalló que se han abierto diez expedientes a menores, una vez que el mismo lunes se autorizó la presencia de un abogado tal y como exige el pacto europeo de migración y asilo que ha entrado en vigor este verano. Esos expedientes determinarán que si esos menores no pueden ser reagrupados con sus familias puedan permanecer tutelados en Ceuta o ser trasladados a otros puntos de la Península.

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«La devolución inmediata de los menores es imposible», enfatizó el ministro, antes de recordar que el Ejecutivo está poniendo sobre la mesa recursos para atender a estos niños.

El ministro cifró en 5.482 las personas que desde el 10 de agosto han vuelto a Marruecos de forma voluntaria, lo que supone 90 más que hace 24 horas, y 307 migrantes han sido expulsados tras la comisión de delitos y con autorización judicial. Además, cerca de un centenar ya han renunciado al derecho internacional.

El Gobierno exige a las comunidades del PP que se remanguen por Ceuta

En la misma rueda de prensa, la ministra Portavoz, Elma Saiz, insistió en que el Gobierno está trabajando «de manera incansable» para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, «y eso pasa necesariamente por la colaboración entre todas las Administraciones».

Por ello, aseguró que, como miembro de un Gobierno que «se deja la piel», le «duele» que Juan Jesús Vivas haya dejado de hablar como presidente de la ciudad autónoma para solo expresarse con el «argumentario» del PP.

Y en este sentido, exigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que garantice que las comunidades gobernadas por ese partido «van a estar con Ceuta y se van a remangar» para ayudar a la ciudad autónoma, con la que el Gobierno está «desde el minuto cero».