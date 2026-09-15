El BNG insta a Sánchez a aclarar su «empeño» en exculpar a Marruecos en la crisis de Ceuta

El diputado del BNG, Néstor Rego, en rueda de prensa. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha instado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aclarar su «empeño» en exculpar a Marruecos de la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, cuya gestión por parte del Ejecutivo ha tildado de «desastrosa».

En una rueda de prensa, Rego no ha querido especular si Sánchez está presionado por Marruecos tras el espionaje de su teléfono móvil, pero ha criticado su «opacidade» en las relaciones con ese país desde el «viraxe» que decidió «persoalmente» en la posición de España respecto al Sáhara Occidental.

Ha subrayado así la necesidad de que el jefe del Ejecutivo aclare tanto su posición «incomprensible» sobre el Sáhara como su «desastrosa» gestión en la crisis «política e humanitaria» de Ceuta.

El portavoz nacionalista ha denunciado además en la rueda de prensa la utilización «partidista, racista, xenófoba e electoralista» que, en su opinión, están haciendo el PP y Vox de la crisis con unas orientaciones «preocupantes» y «perigrosas», desde el punto de vista político y social.