Una acusación popular del caso Alcàsser exige agilizar los análisis de ADN y el rastreo de Anglés en Irlanda

Javier Martínez VALENCIA / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Miguel Ricart, el único condenado por el triple crimen de Alcàsser, a su salida de la prisión de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real en el 2013.
Miguel Ricart, el único condenado por el triple crimen de Alcàsser, a su salida de la prisión de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real en el 2013. Mariano Cieza Moreno | EFE

La asociación Laxshmi presenta un escrito de impulso procesal para reclamar plazos a los laboratorios de Criminalística y Toxicología sobre pruebas pendientes desde 2021

15 sep 2026 . Actualizado a las 12:27 h.

Nuevo movimiento procesal en la pieza separada que investiga el paradero del prófugo Antonio Anglés, el presunto autor material del triple crimen de Alcàsser. La Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención,

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