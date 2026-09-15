Una acusación popular del caso Alcàsser exige agilizar los análisis de ADN y el rastreo de Anglés en Irlanda

Miguel Ricart, el único condenado por el triple crimen de Alcàsser, a su salida de la prisión de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real en el 2013. Mariano Cieza Moreno | EFE

Nuevo movimiento procesal en la pieza separada que investiga el paradero del prófugo Antonio Anglés, el presunto autor material del triple crimen de Alcàsser. La Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención,