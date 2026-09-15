Una acusación popular del caso Alcàsser exige agilizar los análisis de ADN y el rastreo de Anglés en Irlanda
VALENCIA / COLPISA
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La asociación Laxshmi presenta un escrito de impulso procesal para reclamar plazos a los laboratorios de Criminalística y Toxicología sobre pruebas pendientes desde 202115 sep 2026 . Actualizado a las 12:27 h.
Nuevo movimiento procesal en la pieza separada que investiga el paradero del prófugo Antonio Anglés, el presunto autor material del triple crimen de Alcàsser. La Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención,