Vota y opina: el PNV no descarta que Marruecos esté chantajeando a Sánchez por la crisis en Ceuta, ¿estás de acuerdo?

Inmigrantes en la playa del Trampolín de Ceuta. Reduan | EFE

«Que Marruecos pueda tener algo que no conocemos que hace que la presión sobre el Gobierno español sea todavía mayor pues, hombre, yo no lo descartaría». Esas fueron las palabras de Aitor Esteban, en una entrevista a El Correo, que han despertado inquietud entre los partidos del Gobierno y sus socios habituales. El líder del PNV aseguró que el Ejecutivo «podría explicarse con más detalle» sobre la crisis de Ceuta, pero que «nunca se explaya mucho al hablar de Marruecos».

Estas declaraciones le parecieron «intolerables» al ministro Óscar López, mientras que, por parte de Podemos, no descartan la hipótesis. «Parece bastante evidente que algo hay», aseguró su portavoz Irene Montero a Cadena Ser. Sin embargo, desde Compromís, no se mojan. «Yo sería mucho más cauto, es decir, yo no me atrevería a hacer determinadas afirmaciones en este sentido», dijo Joan Baldoví, portavoz del partido.

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