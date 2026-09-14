Tres hombres afrontan hasta 36 años de cárcel por la presunta violación múltiple a una prostituta en Murcia

Imagen de archivo de un coche de policía POLICÍA NACIONAL | EUROPA PRESS

Tres hombres afrontan penas que suman hasta 36 años de cárcel por la presunta violación múltiple a una joven de 19 años cuando esta ejercía la prostitución en el 2012. La vista por este supuesto ataque sexual, cometido hace catorce años, estaba fijada inicialmente para febrero del 2028, pero la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha decidido adelantar el juicio colocando las sesiones en unas jornadas que habían quedado libres. Será el próximo 30 de septiembre cuando los tres sospechosos tendrán que sentarse en el banquillo para responder por tres presuntos delitos de agresión sexual con acceso carnal.

Los hechos por los que tendrán que responder A. A., E. M. y A. P. se produjeron sobre las 6.30 horas del 11 de febrero del 2012 cuando estos tres amigos se acercaron a la zona del centro comercial Eroski —ahora Carrefour— en Murcia donde la joven, de 19 años, ejercía la prostitución para conseguir drogas. Según recoge el fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, al que este medio ha tenido acceso, la mujer accedió a montarse en un coche rojo ocupado por los tres investigados. Iba en el asiento trasero con A.A., con quien accedió a tener relaciones sexuales a cambio de 20 euros.

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Más tarde, E.M., que conducía y le había prestado los 20 euros a su amigo, se trasladó a las inmediaciones del santuario de La Fuensanta. Allí presuntamente los tres amigos le dijeron a la joven que tenía que tener relaciones con los tres por el mismo precio y la obligaron «mediante el empleo de la violencia y la intimidación» a salir del coche. Tras desnudarla supuestamente la agredieron sexualmente uno tras otro.

En un momento determinado, explica el fiscal, la víctima logró huir, pero fue alcanzada por E. M. que supuestamente la tiró al suelo y la arrastró del pelo causándole diversas heridas y la rotura de la ropa. Después de que ellos la abandonaran en la zona, un hombre la encontró y la trasladó al centro de salud más cercano, desde donde fue derivada al hospital. La joven, según recoge el escrito del ministerio público, sufrió diversas lesiones, como la abrasión del costado izquierdo y heridas por abrasión también en la cara interna de ambos muslos.

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Los hechos, considera la Fiscalía, son constitutivos de varios delitos de agresión sexual carnal y agravada. Cada uno de los sospechosos deberá responder de uno de esos delitos en concepto de autor y de otros dos en calidad de cooperador necesario.

El Ministerio Público reclama que se les impongan hasta 36 años de cárcel —12 por cada delito— y otra década de libertad vigilada. Además, pide que se les imponga una orden de alejamiento que les impida acercarse o comunicarse con la denunciante durante diez años y que la indemnicen solidariamente en 60.000 euros.