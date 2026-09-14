El PSOE cae dos puntos pero continúa como primera fuerza en el primer CIS tras la crisis de Ceuta

El presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El primer informe publicado por el CIS tras la crisis de Ceuta vuelve a situar al PSOE a la cabeza de las opciones favoritas para los electores seguido de un Partido Popular que experimenta su caída más fuerte desde el último sondeo publicado en julio.

El organismo demoscópico que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos no realiza su barómetro mensual en agosto, con lo que el presente es el primero que testa los efectos electorales de los sucesos de la ciudad autónoma, que han marcado la vida política durante el verano.

Así, el Partido Socialista es el que mejor sale parado. Cae dos puntos con respecto a la encuesta de julio, pero se mantiene como primera fuerza con el 31 % de intención de voto de los entrevistados. El PP no consigue capitalizar los enfrentamientos interministeriales, las dimisiones en la Delegación del Gobierno ceutí ni otros aspectos de la crisis y sube hasta el 25,5 %, cuatro décimas más que en julio, pero manteniéndose a más de cinco puntos de diferencia del partido que dirige Pedro Sánchez.

Para Vox, mejores noticias dada la efervescencia que suele percibir por las cuestiones migratorias. La formación de Santiago Abascal le roba el relato al PP y sube hasta el 16,6 %, 1,3 más que en el anterior barómetro y la mayor de todas las subidas del estudio demoscópico.

El espacio a la izquierda del PSOE sigue inmerso en sus propias circunstancias mientras se deciden candidaturas, pero para el elector resulta más convincente la opción Podemos. Sumar baja del 6,1 % al 5,7 % de los votos mientras que la formación de Ione Belarra sube 1,2 puntos y pasa del 2,5 % al 3,7 % de los votos. Esta encuesta, no obstante, no tiene en cuenta los movimientos internos de las formaciones de cara a trazar alianzas electorales como el anuncio de la candidatura de Irene Montero de este fin de semana, ya que las encuestas se realizaron a primeros de mes.

Tras ellos se sitúan ERC, (del 2,7 % al 2,5 %), Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez (1,8 % frente al 2,6 % anterior); Bildu (1,3 %, subiendo cinco décimas); y empatan Junts y el PNV con el 0,7 %, el mismo resultado que el BNG. Coalición Canaria mantiene su 0,2 % y UPN cae al 0,1 %.

La vivienda, primer problema

La vivienda continúa como primer problema de España. Pese a la crisis de Ceuta, l la inquietud por el fenómeno migratorio ha descendido, pasando del 23,4 % al 19,7 % y de la segunda a la tercera posición.

En concreto, la vivienda sigue en la cúspide de la lista con un 37,5 % de menciones, 5,5 puntos menos en que julio. El segundo problema es la crisis económica, subiendo hasta el 21,6 % de menciones, frente al 17,3 % que cosechó en el barómetro anterior.

En el listado, diseñado a partir de las respuestas espontáneas de las personas entrevistas por el instituto que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos, figura una categoría denominada Crisis con Marruecos. Fronteras de Ceuta y Melilla, que aparece citada como un problema tan sólo en el 4,8 % de los cuestionarios.

El trabajo de campo de este estudio se ha realizado durante los primeros días del mes de septiembre, coincidiendo con la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre la gestión que ha hecho el Ejecutivo de esta crisis.

En esa comparecencia Sánchez anunció la desclasificación de los avisos de los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva, un asunto que ha generado fricciones en el seno del Gobierno, concretamente entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles.

Robles siempre defendió el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mientras que Marlaska insistía en que no recibieron ningún aviso que alertara de la dimensión de lo que sucedió en la ciudad autónoma.