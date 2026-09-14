Muere un joven de 19 años tras ser apuñalado en una calle de Palma de Mallorca

Un coche patrulla de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Europa Press

Un joven de 19 años ha fallecido tras ser apuñalado en una calle de Palma de Mallorca, según han informado a Europa Press los servicios de emergencias de la isla. Los hechos se produjeron en la calle Indalecio Prieto de Palma, la comunicación se realizó a las 22.57 al 061, cuando se comunicó aviso de que se había producido un apuñalamiento en la vía pública.

Un equipo del SAMU se desplazó al lugar con una unidad de soporte vital avanzado y otra unidad de soporte vital básico. A la llegada de los servicios de emergencias, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria tras recibir una herida penetrante en el abdomen. Tras las maniobras de reanimación, los sanitarios lograron recuperar el pulso del paciente, que fue trasladado en estado crítico a urgencias e inmediatamente al quirófano de Hospital Son Espases. Sin embargo, allí se certificó su fallecimiento.

Poco después de la agresión, las fuerzas de seguridad detuvieron a otro joven varón por su implicación en los hechos. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.