Moncloa ve «intolerable» que Esteban aliente la tesis del chantaje marroquí

El líder del PNV, Aitor Esteban, en una imagen de archivo. Javier Etxezarreta | EFE

El PNV, y en particular su presidente, Aitor Esteban, tienen fama en la Moncloa de «sensatos y equilibrados», es decir, de no sumarse con ligereza a lo que el Gobierno ve como campañas de acoso y derribo para hacerles caer. Es más, los peneuvistas han sido, junto con EH Bildu, uno de los socios más estables de la mayoría de la investidura hasta que los casos de corrupción y, más recientemente, la crisis de Ceuta han favorecido, en el caso de los de Sabin Etxea, una estrategia clara para tomar distancia de Pedro Sánchez. De ahí que las apreciaciones del líder del PNV, en su primera entrevista del curso político, sobre el papel del Gobierno en la ciudad autónoma y la posibilidad de que Marruecos disponga de información comprometida del presidente hayan escocido especialmente en el entorno de Sánchez, que las ha recibido con indisimulado malestar.

Ha sido el ministro Óscar López, en una entrevista en RTVE, el que ha expresado su decepción con el líder peneuvista, al que, según ha dicho, tenía «por una persona proporcionada y equilibrada» y al que el propio Sánchez despidió entre aplausos cuando dio por finalizada su etapa como portavoz en el Congreso para asumir la presidencia del EBB. «Me sorprende. Creo que todos le tenemos por una persona bastante equilibrada en sus juicios, y alimentar esa teoría de la conspiración me parece intolerable», ha arremetido el titular de la cartera para la Transformación Digital y la Función Pública.

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Más ácido aún estuvo Eneko Andueza que ha aprovechado para alimentar la teoría del giro ideológico del PNV: «Yo le recomendaría al señor Esteban que deje de consumir tertulias de derechas porque corre el riesgo de contagiarse», ha ironizado el secretario general del PSE, que ha lanzado aún una segunda andanada al socio peneuvista al lamentar su «permanente costumbre de hablar de todo lo que pasa en España». «Parece que echa de menos su papel como portavoz en el Congreso», ha deslizado.

«Terremoto»

El enfado de los socialistas es consecuencia de la respuesta que Esteban daba a la pregunta de si veía indicios de que el Gobierno pudiera estar «coaccionado o chantajeado» por Marruecos. El presidente del EBB alentaba la posibilidad de que el país vecino «pueda tener algo que no conocemos que hace que la presión sobre el Gobierno español sea todavía mayor», en alusión, según él mismo subrayaba, al espionaje con Pegasus del móvil del presidente y el «terremoto» posterior que supuso el giro en la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental. «¿Puede haber algo más? No lo descarto. ¿Tengo un dato que lo confirme? No», abundaba Esteban.

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El Gobierno de Sánchez sigue insistiendo en que no puede «tomar decisiones» que afecten a la relación bilateral con Rabat «basándonos en teorías de la conspiración» porque, incide, no hay evidencias definitivas de que Marruecos alentara o permitiera por inacción la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en Ceuta a finales de julio. El ministro López se jactó de haber sido «transparentes» con la publicación de los documentos desclasificados del CNI ?algo que, para Esteban, demuestra que «aviso había» y que el Ejecutivo está «desbordado»? y prometió que, si llegara a demostrarse alguna responsabilidad del reino alauí en el salto, Sánchez actuará «en consecuencia» porque «siempre va a defender los intereses de España».

Sin embargo, lejos de convencer a los socios y a las fuerzas de izquierdas del arco parlamentario, la entrevista de Esteban con este periódico ha arrastrado al resto de grupos minoritarios a posiciones similares. Desde Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado este lunes compartir que el Ejecutivo está «desbordado» aunque no ha querido ir más allá, pero, preguntada en la Ser por la posición del PNV, la eurodiputada de Podemos Irene Montero se ha sumado a la misma tesis con entusiasmo. «Parece bastante evidente que algo hay, porque todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros. No lo sabemos a ciencia cierta, pero si otros que saben más lo dicen, no vamos a descartar esa hipótesis», ha abundado la dirigente morada, que ha acusado a Sánchez de crear una «crisis humanitaria» por plegarse a Rabat.