La Junta Electoral ejecutará la orden del Supremo de suspender el voto de los nacionalizados con la ley de nietos
MADRID / COLPISA
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Pide informes a los consulados para verificar la condición de exiliados de los nacionalizados tras la suspensión cautelar del voto del CERA por el TS14 sep 2026 . Actualizado a las 16:20 h.
La Junta Electoral Central (JEC) acordó este lunes asumir de forma íntegra la orden dictada por el Tribunal Supremo para limitar el derecho al voto de los nacionalizados a través de la Disposición Adicional Octava