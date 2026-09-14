Investigan como violencia de género la muerte de una mujer de 88 años en Madrid
MADRID / LA VOZ
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La víctima falleció tras ser hallada herida en su domicilio, en San Sebastián de los Reyes, donde también apareció ahorcado su marido14 sep 2026 . Actualizado a las 17:41 h.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha abierto una investigación en torno al fallecimiento de una mujer de 88 años el pasado jueves en su domicilio en San Sebastián de los Reyes, Madrid,