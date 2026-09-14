Inquietud entre los socios del Gobierno tras decir Aitor Esteban que no descarta que Marruecos esté chantajeando a Sánchez

El presidente del PNV, Aitor Esteban, en un acto político el pasado 20 de abril. Miguel Toña | EFE

Las palabras de Aitor Esteban sobre un posible chantaje de Marruecos al Ejecutivo de Pedro Sánchez despertaron inquietud tanto en los partidos del Gobierno como de las formaciones que son socios habituales de los socialistas. Algunas encaminadas a pedir explicaciones y detalles sobre la relación de Rabat con el inquilino de La Moncloa para dilucidar si el espionaje del país magrebí consiguión información suficiente para tener «chantajeado» al líder del PSOE, como insinuó el jefe del PNV. Otras, para desmentirlo.

Esteban refirió en una entrevista concedida a El Correo que «ocurre el tema del espionaje de Pegasus y a los pocos meses tenemos el giro en la posición española sobre el Sáhara. Fue un terremoto sobre el que nunca se dio explicación. Pero la situación es muy compleja, políticamente difícil de llevar para este Gobierno y para cualquier otro...».

Y prosiguió: «Geoestratégicamente, Marruecos se ha ido reforzando con la alianza con Trump. Ha invertido mucho dinero en política exterior, en espionaje e influencias. Israel también se aproxima porque conviene a sus intereses en la frontera del Sahel. Y encima ha habido que reabrir conversaciones sobre el gas con Argelia. No es nada fácil para nadie gestionar todo eso. Ahora bien, que Marruecos pueda tener algo que no conocemos que hace que la presión sobre el Gobierno español sea todavía mayor pues, hombre, yo no lo descartaría. El Gobierno podría explicarse con más detalle pero nunca se explaya mucho al hablar de Marruecos. ¿Puede haber algo más? No lo descarto. ¿Tengo un dato que lo confirme? No».

Este último fragmento es el que han recogido distintas formaciones políticas para solicitar más información al respecto de las relaciones entre Rabat y Madrid y el presunto chantaje al que pudo someter el régimen de Mohamed VI a Sánchez. El Ejecutivo, en cambio, se lo toma como una «vergüenza».

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, comunicó que le «parece intolerable» que el jefe del PNV insinúe semejante posibilidad y ha recalcado que el Ejecutivo «ha sido transparente» publicando documentos relativos a la entrada masiva y que, si Marruecos «tuviera alguna responsabilidad en esto», el Gobierno «actuará en consecuencia» porque Sánchez «siempre va a defender los intereses de España». «Pero lo que no podemos es, en base a teorías de la conspiración, tomar decisiones que no serían en beneficio de nadie», ha remachado.

La estampa no es la misma para los socialistas que para Podemos. La eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, no descarta la hipótesis del chantaje, y ha acusado al Gobierno de crear una «crisis humanitaria» en Ceuta por plegarse a Rabat. «Parece bastante evidente que algo hay, porque todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros. A mí, la verdad, eso lo tiene que explicar quien lo sabe», ha lanzado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, cuestionada sobre si considera plausible la posibilidad de que Marruecos estuviera chantajeando a Sánchez, como ha deslizado el PNV.

Respecto a la tesis que enarbola el PP, que pide desclasificar la información sobre el espionaje de Pegasus al Gobierno para esclarecer si tiene algo que ver con la actitud del Gobierno ante el país vecino, Montero ha dicho que no descarta esa teoría dado que, aunque no hay ninguna prueba, se está «expandiendo» entre varios partidos, porque «parece evidente que algo hay».

«Todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros. A mí, la verdad, eso lo tiene que explicar quien lo sabe (...) No lo sabemos a ciencia cierta, pero si otros que saben más lo dicen, no vamos a descartar esa hipótesis», ha apostillado la dirigente morada.

En Compromís, no se mojan. Su portavoz, Joan Baldoví, fue cuestionado sobre sobre si comparte la afirmación del presidente del PNV de que el Gobierno «está desbordado» y no descarta que Marruecos «le esté chantajeando». Y al respecto, ha señalado que está de acuerdo con la primera parte de la afirmación, pues un mes y medio después «sigue la crisis abierta en Ceuta», lo cual «no es de recibo». «Con la segunda parte, yo sería mucho más cauto, es decir, yo no me atrevería a hacer determinadas afirmaciones en este sentido», ha aseverado el síndic de Compromís.