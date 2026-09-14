Bolaños abre la vía del Supremo contra el juez Peinado tras acusar al CGPJ de «corporativismo»

Melchor Sáiz-Pardo, Javier Arias Lomo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Alejandro Garcia HANDOUT | EFE

El ministro recurre para volver a denunciar la «hostilidad» del interrogatorio en Moncloa y la amenaza de pasarle de testigo a investigado

14 sep 2026 . Actualizado a las 11:37 h.

Félix Bolaños ha decidido llevar hasta el final su enfrentamiento con el juez Juan Carlos Peinado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recurrido el archivo de las quejas disciplinarias que presentó contra el instructor de

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